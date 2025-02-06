Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:10

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Bu gönderinin ardından Zeynep Korkmaz'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Zeynep Korkmaz kimdir? Zeynep Korkmaz öldü mü? Zeynep Korkmaz'ın hastalığı neydi?

ZEYNEP KORKMAZ KİMDİR?

Zeynep Korkmaz, 1921 yılında Nevşehir'de doğdu. Babası, Nevşehir'in Uçhisar ilçesinde yerleşik kervan tüccarı Hacı Osman Ağa'nın torunlarından Yusuf Hüsnü Bey (Dengi), annesi Hacı Osman Ağa'nın torunlarından Şefika Hanım'dır.

Yusuf Hüsnü Bey, Konya ve İstanbul’da medrese tahsili görmüştü; İzmir, Karaburun ve Turgutlu bölgelerinde üzüm ve incir ticareti yapardı. Aile, İstiklal Savaşı döneminde Nevşehir'e döndü; üçüncü çocuğu olan Zeynep Korkmaz, ailesinin Nevşehir'de olduğu dönemde doğdu[2] ve okul öncesi dönemi Nevşehir'de geçti. Ailesi, o altı yaşındayken babasının işleri nedeniyle İzmir'e taşındı. Urla Birinci İlkokulu'nda (1929-1934) ve İzmir Kız Lisesi'nde (1934-1940) öğrenim gördü.

ZEYNEP KORKMAZ'IN AKADEMİK HAYATI

Korkmaz, yükseköğrenimine DTCF'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde devam etti. Öğrencilik yıllarında Yücel ve Ülkü dergilerinde bazı yazıları yayımlandı.[1] Fakülteden mezun olduktan sonra (1944) aynı kurumda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde "ilmî yardımcılık" görevi ile çalışmaya başladı (1945). 1948 yılında Türk Dili bölümüne asistan olarak atandı; Saadet İshaki Çağatay'ın asistanı oldu. 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tarih öğretmeni ve idareci olan Mehmet Korkmaz’la evlendi; bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi.

1948'de DTCF Olayları'nda devlet yanlısı tutum edindi ve bilim insanlarının tasfiye edilmesine tanık oldu. 1950 yılında "Güney-Batı Anadolu Ağızları: Ses Bilgisi (Phonetique)" adlı doktora tezini tamamlayarak doktor oldu. 1954 yılında Almanya'ya gönderildi; Hamburg Üniversitesi'ne bağlı Institut für Kultur und Sprache der Vorderen-Orients’te misafir asistan olarak Türkolog Annemarie von Gabain ile Altaist Omeljan Pritsak’ın yanında çalıştıktan sonra 1955 yılında yurda döndü.

"Güney-Batı Anadolu Ağızları" adlı kitabı ile 1955 yılında Türk Dil Kurumu’ndan teşvik ödülü aldı. 1957 yılında doçent, 1964 yılında “Nevşehir ve Yöresi Ağızları” adlı çalışması ile profesör unvanını aldı. “Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Türk Dili” adlı kitabı 1967 yılında "Yunus Nadi Armağanı" birinciliğini kazandı.

ZEYNEP KORKMAZ ÖLDÜ MÜ?

Türk Dil Kurumu'nun resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türklük biliminin farklı meselelerine dair yaptığı çalışmalar ve hazırladığı eserlerle Türk Dil Kurumuna ve Türk diline önemli hizmetleri olan, Türklük biliminin ulu çınarlarından Prof. Dr. Zeynep Korkmaz vefat etmiştir. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın vefatı dolayısıyla ailesine, sevenlerine ve Türkoloji camiasına başsağlığı dileriz."

PROF. DR. ZEYNEP KORKMAZ'IN KİTAPLARI