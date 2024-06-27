Landry N'Guemo kimdir? Landry N'Guemo kaç yaşında, nereli? Landry N'Guemo neden öldü?
Ülkemizde Akhisar Belediye ve Kayserispor formaları Landry N'Guemo'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Landry N'Guemo kimdir? Landry N'Guemo kaç yaşında, nereli? Landry N'Guemo neden öldü?
Ülkemizde daha önce Akhisar Belediye ve Kayserispor formaları da giyen Landry N'Guemo, 38 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Landry N'Guemo kimdir? Landry N'Guemo kaç yaşında, nereli? Landry N'Guemo neden öldü?
LANDRY N'GUEMO KİMDİR?
Landry Joel Tsafack N'Guémo 28 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. 005 yılında AS Nancy'de profesyonel olan N'Guémo, Nancy forması altındaki ilk maçına 19 yaşındayken Ağustos 2005'te Olympique Lyonnais karşısında çıktı. Bir ay sonra ise ilk golünü Troyes karşısında attı. N'Guémo'nun 2009 Ocak ayında çıkan haberlerde Arsenal'e, Sunderland'e ya da Everton'a gideceği yönünde haberler çıktı.
N'Guémo, 16 Temmuz 2009 tarihinde bir yıllığına İskoç takımı olan Celtic'e kiralandı. Celtic'ten ayrılan Bobo Baldé'den 6 numaralı formayı devraldı. Celtic forması altındaki ilk maçına Cardiff karşısında çıktı ve maç 0-0 bitti. N'Guémo, o maçta maçın en iyi oyuncusu seçildi. Celtic'te 35 maç forma giydi ama gol atmayı başaramadı. Celtic, Nancy ile anlaşamayınca, N'Guémo Nancy'e geri dönmek zorunda kaldı.
N'Guemo, 2016-17 sezonunun kış transfer döneminde Kayserispor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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