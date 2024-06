Yayınlanma: 27.06.2024 - 14:45

Güncelleme: 27.06.2024 - 14:45

"Müzede Bir Gece", "Bodyguard" ve "Sopranos" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşına hayatını kaybetti. Peki, Bill Cobbs kimdir? Bill Cobbs neden öldü? Bill Cobbs filmleri...

BİLL COBBS KİMDİR?

16 Haziran 1934 'de Cleveland, Ohio'da dünyaya gelen Bill Cobbs'un annesi işçi, babası ise inşaat ustasıydı. Bill Cobbs'un oyunculuk macerası oldukça geç başlamıştır. Cleveland'da, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bünyesinde radar teknisyenliği de dahil olmak üzere birçok farklı işte çalıştıktan sonra, 1970 yılında (36 yaşında) sinema sektöründe iş bulabilmek amacıyla New York'a gelerek Negro Ensemble Company şirketinde iş bulan Cobbs, First Breeze in Summer isimli Broadway tiyatrosu ile oyunculuğa ilk adımı atmıştır. Sinemayla tanışması ise 70'li yılların sonlarına doğru olacaktır. Bu yıllarda sinema filmlerindeki küçük rolleri ve televizyon yapımlarında konuk oyuncu olarak üstlendiği rollerle dikkat çekmeye başlayan Bill Cobbs, rol aldığı filmlerin çoğunda dürüst, güvenilir ve yaptığı işe sadık insan portreleri çizmiştir.

BİLL COBBS FİLMLERİ

The Taking of Pelham One Two Three (1974)

Greased Lightning (1977)

A Hero Ain't Nothin' but a Sandwich (1978)

Trading Places (1983)

Silkwood (1983)

The Brother from Another Planet (1984)

The Cotton Club (1984)

Compromising Positions (1985)

Paranın Rengi (1986)

Five Corners (1987)

Suspect (1987)

Dominick and Eugene (1988)

Bird (1988)

The January Man (1989)

Decoration Day (1990)

New Jack City (1991)

Carolina Skeletons (1991)

The Hard Way (1991)

The People Under the Stairs (1991)

Roadside Prophets (1992)

The Bodyguard (1992)

Cezalandırıcı (1993)

Bir Şirket Komedisi (1994)

Things to Do in Denver When You're Dead (1995)

Fluke (1995)

Ed (1996)

First Kid (1996)

Hayal Şarkısı (1996)

Ghosts of Mississippi (1996)

Air Bud (1997)

Always Outnumbered (1998)

Paulie (1998)

Hope Floats (1998)

I Still Know What You Did Last Summer (1998)

The Wild Thornberrys (1998)

Random Hearts (1999)

The Others (2000)

For All Time (2000)

Rugrats (2001)

Sunshine State (2002)

Enough (2002)

A Mighty Wind (2003)

Lost (2004)

Duck (2005)

The Derby Stallion (2005)

Star Trek: Enterprise (2005)

Kötü Şans (2006)

Müzede Bir Gece (2006)

The Ultimate Gift (2007)

Three Days to Vegas (2007)

The Morgue (2008)

Santa Buddies: The Legend of Santa Paws (2009)

Black Water Transit (2009)

My Son, My Son, What Have Ye Done (2010)

No Limit Kids: Much Ado About Middle School (2010)

Get Low (2010)

The Search for Santa Paws (2010)

The Arcadian (2010)

Muppets (2011)

Oz the Great and Powerful (2013)

The Ultimate Life (2013)

BİLL COBBS NEDEN ÖLDÜ?

"Müzede Bir Gece", "Bodyguard" ve "Sopranos" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bill Cobbs, 90 yaşına hayatını kaybetti. Cobbs'un doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi.