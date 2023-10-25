Zeynep Tunuslu’dan Demet Akbağ’a: ‘Araba kullanmayı bilseydi Uzay Heparı ölmezdi’

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:41

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:41

Modacı Zeynep Tunuslu'nun eşi Uzay Heparı 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında vefat etmişti. Etiler Koç köprüsü üzerinde Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpan ve 11 gün bitkisel hayatta kalan Heparı, 31 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına konuk olan Modacı Zeynep Tunuslu, kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeynep Tunuslu, eşi Uzay Heparı'nın hayatını kaybettiği kazayı anlatırken, "Demet Akbağ keşke araba kullanmayı bilip yola çıksaydı ve kaza hiç olmasaydı. Bu talihsiz bir kaza değil, trafik kurallarının ihlaliydi. Araba kullanmayı bilmeyen bir insanın panikleyip kör noktada dörtlülerini yakmayarak beklemesi ile sonuçlanan bir şey. Maalesef Türkiye'de cezalar hafif oldukça araba kullanmayı bilmeyen insanlar bu tip kazalara sebep olacak.

“SANKİ BAŞKA BİRİNİN HAYATIYMIŞ GİBİ KONUŞTU”

Beni yıllar sonra televizyon programına çağırıp gözlerimin içine bakarak 'Oğlunun gözleri babasına benziyormuş. Umarım yaşı ve talihi benzemez' dedi. 'Çok iyi tiyatrocusunuz tebrik ederim' dedim. Sanki başka birinin hayatıymış gibi konuştu. Değişik hayatlar. Ondan oğluma karşı daha insani yaklaşım beklerdim" ifadelerini kullandı.

“SEZEN AKSU'NUN GELİŞİ BANA SAMİMİ GELMEDİ”

Uzay Heparı'nın vefatından sonra Sezen Aksu'nun davranışını da insani bulmadığını belirten Tunuslu, "Samimiyetimiz hiçbir zaman olmadı. Dertleşmeyi beklemem. Sonuçta ona çok para kazandırmış bir bestecinin ardından bir bebek doğuyorsa haklarının verilmesi gerektiği taraftarıyım. Beni sevse de olur sevmese de. Belli bir protokol vardır. Bunlara uymayan bir insan olduğu için sitem etmem. Bu, onun karakteridir. O nedenle gelişi bana samimi gelmedi. Lohusayken kapı açıldı. Altınları ve fotoğrafçıları içeri girdi. Biraz geç oldu. Dokuz ay evvel aklın neredeydi? Olaya eski birlikteliği diye bakmadım. Ama çizdiği portre halkın insanı gibiydi. Ben öyle düşünmüyorum" dedi.

Adı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile de anılan Uzay Heparı, Aralık 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Öldüğü sırada hamile olan Zeynep Tunuslu, 5 Ocak 1995’te Uzay Kanat Heparı’yı dünyaya getirdi.