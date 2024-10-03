Zeynep-Volkan Demirel çiftinden cinsiyet açıklaması: 'Üçüncü kız cennetin kapısını aralar'
Eski futbolcu Volkan Demirel ile Zeynep Sever, 2010 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ve şimdilerde üçüncü kez anne baba olmak için gün sayan ünlü çift, bebeğin cinsiyeti hakkında ilk kez konuştu.
2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in mutlu beraberliği devam ediyor.
Yade ve Yeda adında iki kızları bulunan ünlü çift, şimdi üçüncü çocuklarının heyecanını yaşıyor. Heyecanları günden güne artan çift, Leydi Di filminin galasında bebeğin cinsiyetiyle ilgili soruları yanıtladı.
2.Sayfa'nın haberine göre, bebeğin kız mı erkek mi olacağını bilmediklerini belirten Volkan Demirel, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir," dedi.
Zeynep Demirel ise "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz çünkü. Her fırsatta da dile getiriyorum" açıklamasında bulundu.
Volkan Demirel, eşine takılarak, "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye..." dedi.
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