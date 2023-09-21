Zeytin yaprağının inanılmaz etkisi... 'Hipokrat da tedavi için kullanıyordu'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 21.09.2023 - 13:55

Zeytin ağacı, zeytini ve yağı ile sofralarımıza pek çok nimet sunuyor. Ancak zeytin ağacının yeşil yaprakları da sağlık için birçok fayda sunan bir hazineyi temsil ediyor. Geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan zeytin yaprağının sağlık üzerindeki olumlu etkileri, modern bilim tarafından da giderek daha fazla tanınıyor.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI

1. Antioksidan Zenginliği: Zeytin yaprağı, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyan güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücresel hasarı önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

2. İltihap Karşıtı Etkiler: Zeytin yaprağı özleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, iltihapla ilişkili hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde rol oynayabilir.

3. Kan Basıncı Kontrolü: Bazı çalışmalar, zeytin yaprağı özlerinin kan basıncını düşürebileceğini ve hipertansiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir.

4. Diyabet Yönetimi: Zeytin yaprağı ekstresi, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü destekleyebilir.

5. Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Zeytin yaprağı özleri, bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki sağlayabilir.

6. Kanser Riskini Azaltma: Bazı araştırmalar, zeytin yaprağının kanser hücrelerinin büyümesini inhibe edebileceğini ve kanser riskini azaltabileceğini önermektedir.

7. Kalp Sağlığı: Zeytin yaprağı, kalp sağlığını destekleyebilir. Kolesterol seviyelerini düşürebilir ve damarları genişleterek kan akışını artırabilir.

Zeytin yaprağı, taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir veya özleri takviye formunda bulunabilir. Ancak, herhangi bir besin takviyesi veya alternatif tedavi kullanmadan önce bir sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir.

HİPOKRAT DA KULLANIYORDU

Zeytin ağaçlarının hayat kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay Karatay, şöyle konuştu: "Zeytin ağacı hayat ağacıdır. Hepimiz gelip geçeceğiz fakat zeytin ağacı ayakta kalarak, gölgesi, bitkisi, meyvesi, yağı ve yaprağıyla bize sağlık vermekte. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat, zeytin yaprağı çayı kullanarak kolerayı tedavi etti. Zeytin yaprağının çayını kullanarak mide ülserini tedavi ediliyor. Üç kutsal dinde de zeytin geçiyor. Hz. Muhammed de orucunu zeytinle açardı. Çünkü zeytin asırlardan beri Akdeniz havzasından en önemli bitkilerinden biridir."



