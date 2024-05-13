Zirvedeki isim bu hafta değişti: Geçen haftanın en çok izlenen dizileri...

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Bu hafta zirvedeki ismin değişmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 21:49
Zirvedeki isim bu hafta değişti: Geçen haftanın en çok izlenen dizileri...
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Televizyon dünyasında haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu. Prime time'da izleyiciyle buluşan yapımların reytingleri açıklandı. İşte 5-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında en yüksek reyting alan yerli dizilerin sıralaması...

Kızılcık Şerbeti (S02 - B62): Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, 10,66 reytingle zirvede yer aldı. 15 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturan dizi, bir puanı aşkın reyting düşüşüne rağmen başarılı bir performans sergiledi.

Kızıl Goncalar (S01 - B17): Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 10,05 reytingle ikinci sıraya yükseldi. Bugüne kadarki en yüksek reytingine ulaşarak dikkat çekti.

İnci Taneleri (S01 - B14): Kanal D'nin gözde yapımlarından İnci Taneleri, 8,97 reytingle üçüncü sırada yer aldı. Haftanın en çok izlenen dizileri arasında önemli bir konumda bulunuyor.

Diğer önemli sıralamalar ise şöyle:

Gönül Dağı (S04 - B138): 6,89 reytingle dördüncü sırada.

Kuruluş Osman (S05 - B159): 6,25 reytingle beşinci sırada.

Teşkilat (S04 - B106): 5,68 reytingle altıncı sırada.

Mehmed Fetihler Sultanı (S01 - B10): 5,68 reytingle yedinci sırada.

Yargı (S03 - B92): 5,19 reytingle sekizinci sırada.

Hudutsuz Sevda (S01 - B31): 4,93 reytingle dokuzuncu sırada.

Sandık Kokusu (S01 - B21): 4,88 reytingle onuncu sırada.

Haftanın dikkat çeken diğer detayları arasında, üç dizinin final yapması ve Salı günü Bahar dizisinin yayımlanmamasıyla diğer kanalların reytinglerinde artış yaşanması yer alıyor.


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