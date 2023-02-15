Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül kimdir, nereli?

Zorlu Holding'in CEO'su Ömer Yüngül gündem oldu. Peki, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül kimdir, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 21:36
Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül kimdir, nereli?
Abone Ol google-news

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 1953'te kurulan Zorlu Holding'in CEO'su Ömer Yüngül gündem oldu. Ömer Yüngül'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

Ömer Yüngül, 1955'te İzmir'de doğdu. 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici şirketlerinde yöneticilik yaptı. 1997'de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000'de Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Ardından 2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babasıdır.



Zorlu Holding CEO ömer yüngül

İlgili Haberler

Pelin Çift kimdir, nereli, evli mi? Pelin Çift hangi kanallarda çalıştı?

Pelin Çift kimdir, nereli, evli mi? Pelin Çift hangi kanallarda çalıştı?
Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, boyu kaç, nereli? Çağla Şıkel hangi dizilerde oynadı?

Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında, boyu kaç, nereli? Çağla Şıkel hangi dizilerde oynadı?
Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazlı Çelik hangi kanallarda çalıştı?

Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Nazlı Çelik hangi kanallarda çalıştı?

En Çok Okunan Haberler