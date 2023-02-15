Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül kimdir, nereli?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 21:36

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 21:36

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 1953'te kurulan Zorlu Holding'in CEO'su Ömer Yüngül gündem oldu. Ömer Yüngül'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

Ömer Yüngül, 1955'te İzmir'de doğdu. 1978'de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kariyerine Tekfen İnşaat'ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici şirketlerinde yöneticilik yaptı. 1997'de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000'de Vestel İcra Kurulu Başkanı oldu. Ardından 2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Ömer Yüngül, evli ve bir çocuk babasıdır.



