Futbol ve 31 Mart

06 Nisan 2024 Cumartesi

31 Mart yerel seçimlerinde CHP büyük bir sıçrama yaptı. Yüzde 25’lik cam tavanı kırdı, 14’ü büyükşehir 21’i il, 337’si ilçe ve 48’i belde olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı. Özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Adana, Mersin, Muğla, Denizli, Aydın gibi katma değer yaratan coğrafyanın hâkimi artık genel başkan Özgür Özel. Bu oranın üretim ve ciro bağlamında yüzde 80’leri geçtiğini söyleyebiliriz.

Şimdi, bu yerel yönetim sonuçlarının spor, özellikle de futbolla ne ilgisi var diyeceksiniz. Elbette olmamalı ancak Türkiye’de spor siyasetle o kadar iç içe ki ister istemez yerel seçimler spora önümüzdeki 4-5 yıl boyunca yön verecek. Öncelikle artık TFF Genel Kurulu’nda sadece merkezi iktidarın direttiği isimler, yarışa Saray onaylı listeyle giremeyecek. Örneğin futbola merakı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokratik bir seçim olması bağlamında bir adayı destekleyebilir, keza Zeydan Karalar ve Vahap Seçer de öyle. CHP’nin yerel seçimdeki zaferinden Süper Lig delegeleri çok etkilenmeyebilir ama alt liglerin büyük bölümü belediyelerin desteğiyle ayakta duruyor. Merkezi yönetimden çok yerel yönetimlerin ‘rica’ edeceği isimlere imza vereceklerdir TFF genel kurulunda. O yüzden Hasan Doğan’dan beri süre gelen ‘tek aday’ dayatması artık Türk futbolunda bitmiştir.

Elbette CHP genel merkezinin, AKP gibi davranmayacağını, futboldan gelen -zaten camianın içinde olan- adayları destekleyeceğini, işin suyunu çıkartmayacağını tahmin ediyoruz. Belki bu rahatlama ile Saray da elini çeker futbol yönetiminden, “Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu” diyenler topa girer, en azından federasyon yönetimlerinde AKP-MHP ilçe yöneticileri at koşturamaz. Günün sonunda top yuvarlaktır, nereye gideceğini iyi bilir.

2023 yılının sonunda bahis şikesi iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Özel yetkili savcılar, HTS kayıtları, sms mesajları derken özellikle alt liglerde 20’ye yakın kulübün adı geçti. İşin içine Sırp, Uzakdoğu, Gürcü, Kıbrıs bahis mafyasının girdiği söylendi. Sonra konu soğudu. Kimseyi suçlamak istemem, ama hâlâ alt liglerde o kadar garip kırmızı kart ve son dakikalara sığan bir gol yağmuru oluyor ki, insan “İşin içinde bir iş var. Öyle ki FIFA bile bu iş için TFF’nin kapısını çalacak” demekten kendini alamıyor. Hatta -soruşturma sürüyorsa- spor savcılarına bir uyarıda bulunalım. Kulağımıza geldiğine göre futbol dışındaki branşlara bile el atmış birileri. Spor Toto’nun listeye almadığı futbol dışı bazı maçlar yasa dışı bahislerde tahtaya yazılmış şubat, mart aylarında. Birileri özellikle lig ve play-off serisindeki değişken skorlarla fena para götürmüş

