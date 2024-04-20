Yeni TFF Başkanı!

20 Nisan 2024 Cumartesi

Süper Lig kulüplerinin bir bölümüyle sosyal medya ayağa kalktı, Türkiye Futbol Federasyonu’nu olağanüstü seçime götürmek için. Tam bu sırada da Mehmet Büyükekşi federasyonu imzaya gerek kalmadan statüdeki yetkisini kullanıp ‘18 Temmuz’da olağanüstü seçim kararı aldı. Tarih biraz geç ama Büyükekşi kanadı da Türk futbolunda işlerin istendiği gibi gitmediğinin farkında. Örneğin takımını sahadan çeken başkan var Türkiye’de, hakemi yumruklayan da. Ve daha birçok - hakem tabanlı - VAR merkezli sıkıntı. Çözemediler hakem krizini. Yabancı hakem bile getirdiler! Elbette Büyükekşi ekibinin artısı da var. Örneğin naklen yayın gelirlerinin ekonomik krize karşın korunması, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkını kazanması gibi.

Unutulmasın ki, ülke futbolunun yönetmek için 3 parametrede başarılı olacaksınız. İlki - eğer milli isek - A Milli Takım’ın başarısı, ikincisi hakem yönetimleri - yani adalet - üçüncüsü de yaratılan maddi değerin çarçur edilmemesini sağlayıp geleceğe yatırım.

Şimdi şu olağanüstü genel kurul için toplanan imza işine dönersek; 8 kulüp istiyor dendi, 7 kulüp imza verdi, toplam sayı 53. TFF 1, 2, 3 kulüplerinden, taban birliklerinden tık yok.

Olası adaylara gelirsek; Büyükekşi, eğer Montella yönetimindeki A Milli Takım yarı final oynayıp milleti sokağa dökerse yerini koruyabilir. Değişim tarafında şu ana kadar eski TFF başkanları Haluk Ulusoy, Mahmut Özgener, eski G.Saray Başkanı Adnan Polat, UEFA İcra Komitesi üyesi Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı adları yazıldı çizildi. Özgener, “Böyle bir niyetim yok” demiş; olamaz da Türk futbolu ikinci bir 3 Temmuz krizini kaldıramaz, tapelerde başkanlarla laubali olan biri TFF Başkanı olamaz, ki FIFA müfettişleri özellikle alt liglerle bazı Süper Lig takımlarının yakasına yapışacak yaz aylarında. Adnan Polat oralı değil, Ulusoy rüzgârı bulursa aday olabilir. Yardımcı ile Kazancı isimleri de zemin bulmak zorunda. Ayrıca Murat Aksu’yu isteyenler de var. Peki kim olmalı?

Bilemem, ama FIFA ile aynı dili konuşacak bir ekibe ihtiyaç var; bu konu tartışmaya kapalı, çünkü bahis tabanlı bir demir yumruk geliyor. Ayrıca siyaset de TFF seçimlerinin dışında kalamaz, kalmak istese kolundan tutup içeri çekerler, kimse rüya görmesin!