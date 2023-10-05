‘Anayasaya aykırı ama evet’ çizgisi

05 Ekim 2023 Perşembe

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı, nasıl olur da “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyebilir? “İş işten geçti artık, boşuna uğraşmayın, kabullenin” anlamında hukuksuzluğa da işaret eden bu söz, nasıl olur da hukuku korumakla en sorumlu makam tarafından, örneğin bir referandumun kesin olmayan sonucuyla ilgili söylenebilir?

Elbette o makamda oturan kişi Erdoğan olunca “Nasıl olur” sorusuna pek çok yanıtımız olur.

Ancak madem atasözü ile başladık, atasözü ile devam edelim: Bu durumda “iğneyi başkasına, çuvaldızını kendimize batırmamız” gerekmiyor mu?

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A ANAYASAYA UYMA UYARISI

Bu girişi yapmamın nedeni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün grup toplantısında söyledikleriydi: “Alt mahkemeden hâkim çıkıyor, ‘Ben Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam’ diyor. Bedel ödeyeceğine terfi ediyor çünkü Saray öyle istiyor. Şimdi o zat gelmiş bize ‘Gelin demokratik bir anayasa yapalım’ diyor. Sen önce mevcut anayasaya bir uy.”

Gayet haklı bir itiraz, doğru bir değerlendirme...

Ancak bu haklı itirazı Türkiye’de en son dile getirecek kişi Kılıçdaroğlu’dur ne yazık ki. Çünkü yukarıda işaret ettiğimiz o çuvaldızın muhatabı Türkiye’nin ana muhalefet lideridir.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAGAJINDAKİ ‘EVET’LER

Anımsayalım...

Bugün Erdoğan’a “Sen önce anayasaya bir uy” diyen Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili “Anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz” diyordu.

Bugün Erdoğan’a “Sen önce anayasaya bir uy” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın anayasaya aykırı adaylığı konusunda “3. defa adaylığı anayasaya aykırı ama mağdur olmasın diye itiraz etmeyeceğiz” diyordu.

Uzatmayalım...

Erdoğan’ın “atı alıp Üsküdar’ı geçmesini” kolaylaştıran, onun anayasaya aykırı değişikliklerini, uygulamalarını “mağdur olmasın” diyerek kabullenen Kılıçdaroğlu’dur.

Bu CHP’nin “Anayasaya aykırı ama evet” çizgisidir ve Türkiye’nin bugünkü tablosuna katkıda bulunan “yetmez ama evet” çizgisinden daha az masum değildir.

BAHÇELİ’NİN ‘ANAYASAYI ERDOĞAN’A UYDURMA’ ÇİZGİSİ

Bu konuda iğneyi Erdoğan’a, çuvaldızı Kılıçdaroğlu’na batıracaksak “mıh”ı da Bahçeli’ye batırmamız gerekiyor.

Zira onunki Kılıçdaroğlu’nun “Anayasaya aykırı ama evet” çizgisinden daha vahim: “Erdoğan anayasaya aykırı ama Erdoğan’a evet.”

Anımsayın, “Madem Erdoğan anayasaya uymuyor, anayasayı Erdoğan’a uyduralım” diyerek, hukuk devletine büyük darbe vurmuştu.

Bahçeli bu çizgisiyle sadece muhalefet olmaktan kurtulup iktidar ortağı olmamış, başkanlık rejimine kapı açarak parlamenter rejimin yıkılmasına yol yapmıştı.

VARLIK YOKLUK SORUNU

AKP iktidarının neden yeni bir anayasa yapamayacağını bu köşede birkaç yazdık.

Tekrar etmeyelim ama esası vurgulayalım: AKP’nin, dörtte üçünü değiştirdiği 12 Eylül/AKP anayasasına rağmen yeni bir anayasa istemesinin esas hedefi, karşıdevrime anayasallık kazandırmak içindir.

Kılıçdaroğlu’nun listeye alıp TBMM’ye soktuğu AKP eskileri, şimdiden iktidarla anayasa pazarlığına başlamış durumda.

Yeni anayasayı yaptırmamak, birinci yüzyılını tamamlayan Cumhuriyet’in artık varlık yokluk sorunudur. Bu gerçeğe göre konumlanmak, hepimiz açısından bütün mesele bu...