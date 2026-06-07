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Sürdürülemez borç kaldıracı
Tuğrul Akşar
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Sürdürülemez borç kaldıracı

07.06.2026 04:00
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Finansal futbolun zorlu şartları ile taraftar baskısı arasında kalan Beşiktaş, yönetimsel açıdan nadir görülen bir paradoksun içinde bulunuyor. Son 26 yıllık verilere bakıldığında Beşiktaş, finansal futbolun rasyonel yönetim ilkeleriyle Süper Lig ekosisteminin sabırsız refleksleri arasında sıkışmış özgün bir model oluşturmakta. Kulüp, 52 aylık (4.3 yıl) ortalama başkanlık süresiyle idari katmanda görece sürdürülebilir bir kurumsal hafıza inşa etmeyi başarırken, bu istikrarı saha içine yansıtmakta ciddi yapısal engellerle karşılaşmış. Çeyrek asırlık süreçte 31 teknik direktörün değişmesi ve hoca görev sürelerinin ortalama 10 aya indirgenmesi, Beşiktaş’ın sportif planlama yerine günübirlik kriz yönetimi modellerine sığındığının net bir göstergesi.

KRONİK BİR STRES OLUŞTU

Sahadaki bu yüksek sirkülasyon hızı; süreklilik arz eden teknik kadro tazminatları, her dönem yenilenen oyuncu maliyetleri ve transfer bütçelerindeki öngörülemez sapmalar, kulübün nakit akışları üzerinde kronik bir stres yaratmıştır. Ancak bu yönetsel hafızasızlığa ve saha içi aşınmaya rağmen idari katmandaki görece uzun vadeli başkanlık dönemlerinin sağladığı kurumsal denge, kulübün kriz momentlerini yönetmesini kolaylaştırmış ve Beşiktaş’ı yüzde 20’lik şampiyonluk payı (5 şampiyonluk) ile zirve yarışının içinde tutmuştur.

SABIRSIZLIK YÜK YARATTI

Beşiktaş örneği; saha içi sabırsızlığın yarattığı mali yüklerin, idari istikrar dönemleriyle dengelenmeye çalışıldığını göstermekte. Ancak bu durum, kalıcı bir sportif başarı düzeni için teknik devamlılığın da kurumsallaşması gerektiğini ortaya koyan yapısal bir ders niteliğinde. Saha içindeki yüksek sirkülasyon hızı, kulübün mali yapısında akut bir çöküşe sebep olmuştur. 28.02.2026 itibarıyla Beşiktaş, 5 milyar TL’lik kısıtlı gelir potansiyeline karşılık kontrolsüz operasyonel harcamalar nedeniyle 9 milyar 197 milyon TL gider gerçekleştirmiş, 4 milyar 98 milyon TL ile ligin en yüksek dönem zararını kaydetmiştir. Gelirinin neredeyse iki katı gider üreten bu yapı, 22 milyar 23 milyon TL’lik borç stokunu beslemiş ve yüzde 632.5 gibi endüstriyel sınırların çok ötesinde bir borç/öz kaynak rasyosu ortaya çıkarmıştır. Kartal’ın mali yapısı geçmişten gelen 11.9 milyar TL’lik birikimli zararın altında ezilmektedir.

SİRKÜLASYON VE ÇÖKÜŞ

Beşiktaş verileri; saha içi sabırsızlığın, kurumsal gelir yetersizliğiyle birleştiğinde devasa bir çınarı nasıl kronik bir mali sıkışmışlığa sürükleyebileceğinin en somut örneği. Kulübün idari istikrarı sayesinde kriz anlarını yöneterek yüzde 20’lik şampiyonluk payı yakalaması değerli bir başarı. Ancak teknik direktör sirkülasyonu mali yapıda çöküşe yol açmıştır. Gelirinin neredeyse iki katı gider üreten Beşiktaş için kurtuluş reçetesi nettir: Sürdürülebilir bir finansal ve sportif başarı için, idari katmandaki kalıcı denge acilen saha içine de taşınmalı ve teknik direktör devamlılığı bir kulüp politikası olarak kurumsallaştırılmalı.

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Maç #futbol #Teknik Direktör

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