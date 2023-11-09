CHP’nin Atlantikçilik sorunu

09 Kasım 2023 Perşembe

CHP yönetimi değişti. “Nasıl bir değişim” sorusunun yanıtı henüz net değil. Çünkü Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun sekiz yıldır grup başkanvekiliydi, Özel’i destekleyenler de Kılıçdaroğlu’nun yardımcılarıydı. Yani “yeni CHP’nin” eski kadroları, değişim diyerek işbaşında özetle.

Yeni CHP, Kılıçdaroğlu’nun ideolojisini, programını, siyasetlerini eğip büktüğü CHP’ydi; AKP “Yeni Türkiye”yi inşa ederken ana muhalefet partisi lideri de “Yeni CHP’yi” inşa etmişti. O nedenle ihtiyaç “değişim”, “yenileme” değil, “yeni CHP”yi “eski CHP”ye çevirecek devrimdi.

Özel’in örgütleri öne çıkaracağını ifade etmesi, danışmanlar katını tasfiye edeceğini söylemesi, “laikliği savunmaktan mahcubiyet duymayan bir çizgide siyaset yapacağını”belirtmesi ve partiyi sola açacağının işaretleri vermesi olumlu elbette...

AKP’Yİ ‘TÜRKİYE’Yİ BATI’DAN KOPARMAKLA’ SUÇLAMAK!

Ancak Özgür Özel’in kurultaydaki konuşması, Kılıçdaroğlu dönemi Atlantikçiliğinin sürdürüleceğine işaret etti ne yazık ki...

Mayıs seçimi boyunca eleştirmiştik: Kılıçdaroğlu ve as takımının AKP’yi “Türkiye’yi Batı’dan koparmakla” ve Rusya’yı “seçimlere müdahale etmekle” suçlaması büyük yanlıştı; Rusya’ya Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacaklarını söylemesi vahimdi.

Özel’in konuşmasında bu yanlış çizginin sürdürüleceğinin işaretleri vardı.

Özel de Kılıçdaroğlu gibi AKP’yi “Türkiye’yi Batı’dan koparmakla” suçladı. Hatta Özel, Kılıçdaroğlu’nu “CHP iktidar olamadığı için AKP rotayı Batı’dan Doğu’ya çevirebildi” diyerek de suçladı. Oysa AKP’nin rotayı Batı’dan Doğu’ya çevirdiği yok. AKP’nin yaptığı ekonominin küresel merkezi olan Doğu’yla zorunlu işbirliği yapıp bunu Batı’yla pazarlığında koz olarak kullanmaktan ibaret.

GERÇEK TABLO

Özel, AKP’yi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girmeyi hedef ilan etmekle de suçladı. Oysa AKP’nin öyle bir hedefi yok. Bunu birincisi ABD-NATO ilişkilerinin onarılmasında, ikincisi de AB tam üyeliği hedefi için şantajda kullandı, kullanıyor...

Özel bu Doğu-Batı farkını da ekonomi tablosuyla açıkladı: AKP’nin Türkiye’yi kopardığı Batı’da milli gelirin 45 bin dolar, AKP’nin Türkiye’yi sokmak istediği Doğu’da milli gelirin 4 bin 500 dolar olduğunu söyledi.

Açık ki Özel’in hızla ekonomi notlarını güncellemesi gerekiyor: Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisi Atlantik ülkelerinden ibaret değil, ilk 10’da 4 Küresel Güney ülkesi var. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde ilk 10’daki ağırlığın Küresel Güney lehine olacağını ortaya koyan veriler var.

Öte yandan kişi başı milli gelir makası da hızla kapanıyor. Kaldı ki Batı’da kişi başı milli gelirin 45 bin dolar olması yanıltıcı. Zira ABD’de yüzde 1, yüzde 50’nin servetini geçmiş durumda. Kişi başı milli gelir dağılımında makas açılmış durumda. Oysa Doğu’da, henüz Batı’ya göre kişi başı milli gelir düşük de olsa en azından eşite yakın bir dağılım söz konusu.

TÜRKİYE’NİN YÖNÜ

Özel, CHP’yi gerçekten değiştirmek ve bu yolla iktidar yapmak istiyorsa öncelikle Kılıçdaroğlu ve as takımının yaptığı yanlış dünya analizinden kopması gerekiyor.

Dünya gerçekçi bir şekilde analiz edildiğinde görülecektir: ABD’nin hegemonyası zayıflamakta, ABD’nin tek kutuplu dünyası yıkılıyor, çok kutuplu dünya kuruluyor, uluslararası ilişkiler Küresel Güney lehine gelişiyor, Asya yükseliyor, ekonominin küresel merkezi Asya-Pasifik oldu. Asya’dan Afrika’ya ve Latin Amerika’ya kadar dünyanın büyük çoğunluğunda Atlantikçilik zayıflatılıyor.

Bu tablo gösteriyor ki CHP’nin AKP’yi “Türkiye’yi Batı’dan koparmakla” suçlaması yerine, tersine iktidar olabilmek için “Türkiye’yi yükselen Asya’da konumlandırmayı” vaat etmesi gerekiyor. Türkiye’nin Doğu’da konumlanarak Batı’yla bağımlı ilişkisini Batı’yla devletten devlete bağımsız ilişkiye taşıması gerekiyor.

Daha ABD’nin Türkiye’yi hangi konularda hedef aldığına ve ekonomisinden siyasetine nasıl zayıflattığına geçmedik bile...