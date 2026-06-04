Şu geçtiğimiz günlerde Türkiye “mutlak butlan” kararıyla öylesine dalgalandı ki adeta başka bir şeyin önemi kalmadı ülkede. Ama yaklaşan Dünya Kupası da vardı. Türkiye 24 yıl sonra bu turnuvaya katılacaktı ve dolayısıyla ilgiler biraz da oraya kaydı. Yani Beşiktaş’ın teknik direktör sorunu bayağı aşağılarda kaldı bu süreçte. Halkın geçim sıkıntısıymış, dar gelirlilerin sorunlarıymış hemen hepsi zaten hepten unutuldu.

Evet sonunda Beşiktaş somut bir isimle karşımızda. Ama Vincenzo Italiano ile görüşme yapılacağını ve onun da teklifi kabul edeceğini var sayarsak tabi. Kendisinin başarılı işleri var. Göreceli genç. Heyecanlı, hırslı bir imajı da var. İmaj deyince; işte bu çok çok önemli. Şöyle ki; hoca sert bir imaja sahipse, kulübede yerinde oturmuyor takımın hakkını hakemlere karşı koruyor gibi görünüyorsa makbul hocadır bizde. Öyle kibar bir yüze sahip olmak, çevreye saygılı bir duruşa sahip olmak ise hiç tercih edilmez. Solskjaer’e “Hoca değil” diyenlerin çoğu işte bu özelliklerine bakıp karar verdiler mesela. Bugün Nuri Şahin’e bir teknik direktör olarak gereken değeri vermeyenler de aynı şekilde onun işine çevresine gösterdiği saygıyı olumsuz bir özellik olarak, yetersizlik olarak değerlendirdiler. Ona göre yargıladılar, yargılıyorlar. Aslında bunlara niye şaşırıyoruz ki? İnsanlar kendilerine benzeyenleri, kendilerinin düzeyinde olanları, kendilerine yakın hissettiklerini anlarlar, severler. Hepsi bu.

Neyse bence eğer olursa Italiano bizim standartlarımıza uygun bir isim. Bir tek İtalya dışında çalışmamış olma gibi bir eksisi var. Ama tekrar tekrar söylediğim gibi; bizde hocanın iyi olması sorunları çözmede yetmiyor. Başarı yolunda birçok faktör var ama bunlardan olmazsa olmazı onun arkasında duracak, sabırlı, kararlı, dirayetli bir yönetime ihtiyacın olması. Ona bakarsanız daha önce Beşiktaş’a gelen hocalar da pekâlâ iyi hocalardı. Ama en küçük eleştiride onun bunun etkisinde kalıp bir sezon bile tamamlatmadan gönderildiler. Hoca değişikliğiyle işlerin düzeleceğini sandılar. Sonunda yabancı hocaların kuşkuyla baktığı bir kulüp oldu Beşiktaş.

Fakat gelinen şu noktada biraz daha ümitliyim ben. Nedeni de yeni hoca ve Önder Özen dayanışmasının daha uzun vadeli bir sürecin kapısını açar gibi gözükmesi. Ve artık yönetimin de yaşananlardan ders çıkardığına, aynı hatalara düşmeyeceğine inanmak istemem.