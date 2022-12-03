Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da

03 Aralık 2022 Cumartesi

Lüleburgaz’da ilginç bir kazı öyküsü herkesin dilinde. İlçede işletmesi olan bir dostum arayıp hikâyeyi anlatınca “Yok artık daha neler” deyip üzerinde durmadım. Ancak birkaç gün sonra devlette üst düzeyde görev almış bir başka dostumuzdan da benzer konuda bilgiler gelince olayı bir kurcalayalım dedik. Altından evlere şenlik bir hikâye çıktı. Mersin’in Tarsus kazısındaki gizemli öykünün benzeri bu kez Lüleburgaz’da yaşandı.

Define avcılığı ile başlayıp sonradan terör operasyonuna dönüşen bu ilginç hikâyenin taraflarından biri ünlü bir iş insanı. Fırat Plastik Kauçuk Sanayi (Fıratpen) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir. Bu ismi sporseverler, özellikle de Beşiktaş taraftarları iyi bilir. Zira Beşiktaş’ın Ümraniye’deki tesisleri onun sponsorluğunda yapıldığı için tesislere Nevzat Demir adı verilmiştir.

(Nevzat Demir)

TÜSİAD üyesi de olan Nevzat Demir, basından uzak duran mütevazı bir iş insanı olarak da tanınır. Demir ve kardeşleri, 2007 yılında Sümer Holding’e ait Lüleburgaz’daki Sarmısaklı Çiftliği Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılınca ihaleye girer ve açık artırma sonucu çiftliğin sahibi olur. Bunun dışında Trakya bölgesinde geniş araziler satın almayı sürdürür. Babası Ziya Bey’in adını taşıyan Ziya Organik Tarım İşletmeleri adıyla bir de şirket kurar. Amacı verimli Trakya topraklarında organik tarım ürünleri yetiştirmektir.

ÖNCE DRONE SONRA KEPÇE

İddialara göre arazisi üzerinde drone’lar uçtuğu bilgisi çiftlik çalışanları tarafından kendisine iletilir. Üzerinde çok da durmaz. Çok geçmeden yeraltını da tarayabilme özelliklerine sahip drone’ların uçuş nedeni kendisine gelen gizemli bir konuğun anlattıklarından sonra aydınlanır. Daha önce hiç tanımadığı bu konuk, kendisini cumhurbaşkanının eski fotoğrafçısı Lokman diye tanıtır. Soyadını bize aktaranlar ya unutmuş ya da bilmiyor. Yaptığımız araştırmalarda Cumhurbaşkanlığı fotoğraf bürosunda Lokman diye birini bulamadık. Neyse büronun şefi değil belki de büroda çalışan bir fotoğrafçı da olabilir. Ya da hiç çalışmamış ama kendisine hayali bir görev de uydurmuştur. Ancak sağlam bağlantıları olduğu sonradan ortaya çıkacaktır.

Emekli cumhurbaşkanı fotoğrafçısı bu zatın Nevzat Demir’den bir ricası vardır. Demir’in Lüleburgaz’daki Sarmısaklı Mahallesi 999 Ada 1 Parsel’de bulunan arazisinde define olduğunu, devlet tarafından tespit edilen bu definenin çıkarılması gerektiğini, arazi sahibi olarak kendisine de yüzde 20 pay verilecek definenin bulunmasına yönelik kazı çalışmaları için izin vermesini ister. Nevzat Demir, devletin sözle değil resmi yazışmalarla yürüdüğünü hatırlatıp resmi olarak başvurulması halinde izin vereceğini söyler. Gizemli konuk istediğini alamayınca ayrılır.

VALİ DE Mİ DEVREYE GİRDİ?

Aradan birkaç gün geçer geçmez bu kez Kırklareli Valisi Birol Ekici tarafından aranır arazi sahibi Nevzat Demir. İddialara göre vali de, fotoğrafçı Lokman Bey gibi arazide define olduğu yönünde iddialar olduğunu, devletin de bunu çıkartmak istediğini yasa gereği arazi sahibi olarak izin vermesi için ricada bulunur. Nevzat Demir, bu konuda ilk talepte bulunan cumhurbaşkanı eski fotoğrafçısı olduğunu söyleyen Lokman Bey’e söylediklerini tekrarlar. Yani resmi olarak devletin başvurması halinde izin vereceğini, sözlü talepleri dikkate almayacağını söyler.

Nevzat Demir, konunun kapandığını düşünmüş ancak yanılmıştır. Üç gün önce Lüleburgaz Sulh Ceza Hâkimliği’nden gelen tebligatta yine söz konusu arazisinde savcılık ve jandarma nezaretinde kazı yapılacağı bildirilmiştir kendisine. Ancak bu kez kazı yapma gerekçesi define değildir. Aslında define ihtimalinin de içinde olduğu çoklu bir gerekçe sunulmuştur. “FETÖ/PDY yahut diğer silahlı terör örgütlerinin mensuplarına ait bilgi, belge ve bazı menkul kıymetlerin toprak altına gömülerek muhafaza edildiği ihbarına istinaden yürütülen bir soruşturmaya esas olmak üzere...” denilerek kazı yapılacağı ve bulunması halinde el konulacağı belirtilmiştir.

Tebligattan sonra da savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde kepçeler arazide kazıya başladı.

FETÖ ALTINLARI MI ARANIYOR?

Söz konusu ihbar doğruysa daha önceki sözlü talepler ne iş?

Devlet elbette ki bu tür ihbarları ciddiye almak zorundadır. Bu durumda da zaten savcılığın başvurusu ve Sulh Ceza Hâkimliği’nin onaylaması ile kazı yapılır. Terör örgütü çoklu, FETÖ olabilir de olmayabilir de deniliyor. Toprak altında ne arandığı konusu da hayli kapsamlı. Belge, bilgi ve menkul kıymet...

Menkul kıymetten kasıt altın ve para.

Son zamanlarda FETÖ’nün gömdüğü altın ve paralar olduğu söylentisi dillerde. Bunların peşinde çok sayıda kişinin olduğu da. Güya itirafçılar FETÖ’nün gömdüğü altın ve paraları ifadelerinde belirtiyor, sonra da bu gömülerin peşine düşülüyor. Define konusu da yine son günlerin en yaygın şehir efsanesi. Saray’a yakın kişilerin, müze müdürlüklerinden aldığı krokilerle define aradığı, geçtiğimiz günlerde Tokat’ta da benzer bir kazı olduğu söyleniyor.

Nevzat Demir, bu konuda konuşmak istemiyor. Yakın çevresinden aldığımız bilgileri yukarıda özetledik. Kırklareli valisini aradık, şu ana kadar dönmedi. Bakalım bu ilginç kazıdan nasıl bir define çıkacak?