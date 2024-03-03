Nilay Küçük
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Boğaz kıyısında bir pazar rotası

03 Mart 2024 Pazar

İstanbul'un Boğaziçi kıyıları, şehrin hem tarihini hem de doğal güzelliğini yansıtan eşsiz noktalarla dolu, Rumeli Hisarı Boğaz'ın en güzel manzaralarını sunan ve İstanbul'un huzurlu yüzünü keşfetmek isteyenler için en ideal durak. 

Pazar günü için keyifli bir Rumeli Hisarı rotası...

Güne, Rumeli Hisarı'nın hemen yakınındaki Boğaz kıyısında bulunan kafelerden birinde kahvaltı yaparak başlayın. Buradaki kafeler, Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde zengin kahvaltı menüleri sunar. Kahvaltı sonrası, enerjinizi toplayıp Rumeli Hisarı'nı keşfetmek için hazır olacaksınız.

RUMELİ HİSARI

Kahvaltıdan sonra, Rumeli Hisarı'nın tarihini ve mimarisini keşfetmek üzere yola çıkın. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Boğaz'ı korumak amacıyla inşa edilen bu etkileyici yapı, muhteşem mimarisi ve Boğaz'a hâkim konumuyla ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor. Hisarın duvarlarına tırmanarak, İstanbul'un Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren eşsiz manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Hisarın en yüksek noktasına çıkarak, Boğaz'ın Avrupa ve Asya kıyılarını birleştiren muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Rumeli Hisarı Müzesi'ne Müze Kart ile girebilirsiniz.

AŞİYAN

Rumeli Hisarı ziyaretinizin ardından, bir sonraki durağınız olan Aşiyan'a geçin. Aşiyan, Boğaziçi'nin en huzurlu semtlerinden biri. Burada bulunan Aşiyan Müzesi, ünlü Türk şairi Tevfik Fikret'in evi olarak biliniyor. Müze, Tevfik Fikret'in yaşamına ve eserlerine dair birçok bilgi ve eseri barındırıyor. Aşiyan Müzesi'ni ziyaret etmek, hem Boğaziçi'nin muhteşem manzarasını görmek hem de Türk edebiyatının önemli bir figürü hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir seçenek.

BEBEK

Günü, Bebek'te bir akşam yemeği ile tamamlayın. Semtte, Boğaz manzarasına karşı yemek yiyebileceğiniz birçok restoran bulunuyor.


Rumeli Hisarı gezilecek yerler Aşiyan

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