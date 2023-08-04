İstanbul'un yanıbaşında huzur ve macera bir arada

04 Ağustos 2023 Cuma

Ekonomik şartların yurttaşların tatil algısını nasıl değiştirdiğine bir önceki yazıda yer vermiştik. Artan akaryakıt fiyatlarının tatilcilerin seyahat rotasını belirlemesindeki rolü de dikkati çeken hususlardan biri olarak karşımıza çıkıyordu. İstanbul'da yaşayan yurttaşların en büyük arzularından biri yakın konumda huzuru yakalamak. İstanbul'a birkaç saatlik mesafede yer alan tatil destinasyonlarından biri de İğneada ve bu yazımda sizlerle İğneada'nın güzelliklerini, burada neler yapılabileceğini, kimlerin burada iyi vakit geçirebileceğini paylaşacağım.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Trakya'nın Karedeniz kıyılarında yer alıyor. Eşsiz longoz ormanları ve berrak denizi ile tatilcilere benzersiz bir tatil deneyimi sunan İğneada'nın en güzel taraflarından biri öncelikle İstanbul'a 3 saat uzaklıkta olması. Bu sevimli yarımada, sadece huzur arayanlara değil aynı zamanda eşsiz doğasında yapılabilecek aktiviteleri ile heyecan arayanlara da hitap ediyor.

Hırçın ama berrak bir deniz

İğneada, Karadeniz'in hırçın dalgalarına ev sahipliği yaparken berrak ve temiz suyu ise Ege denizini aratmıyor. Deniz suyu oldukça sıcak, plajları ise geniş ve uzun. İğneada kumsalı boyunca pek çok noktada denize girebilirsiniz. Bu kumsal tam 15 kilometre uzunluğunda ve mevsime bağlı yer yer etrafındaki göllerle birleşiyor. Ayrıca bu kumsalın büyük bölümü ormanlarla çevrilmiş durumda. Şezlong şemsiye kiralayabileceğiniz gibi havlunuzu serip kumsalın tadını çıkarabilir isterseniz alışveriş yapabileceğiniz ufak meydanından çıkıp gözden ırak sessiz alanlarda da denizin tadını çıkarabilirsiniz. Sabah saatlerinde sakin olan deniz akşam saatlerindeyse dalgalı oluyor. Sığ bir deniz olsa da rip akıntısına dikkat etmekte fayda var. Özellikle acemi yüzücülerin cankurtaran olan bölümlerde ve kıyıdan uzaklaşmadan yüzmesi çok önemli.

Eşsiz bir doğa harikası: Longoz ormanları

Türkiye'nin en büyük Longoz ormanları İğneada'da bulunuyor. Milli parka sahip olan Longoz ormanlarında kendinizi doğanın kalbinde hissedeceksiniz. Ormanın içinde bulunan kuş gözlem kulesine çıkarak Longoz ormanlarının nefes kesen manzarasını izleyebilirsiniz. Ciğerlerinize dolan temiz havası ve yüzlerce kuş türünün cıvıltısı eşliğinde Longoz'da yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca bu bölge gölleriyle de oldukça meşhur; birbirine hiç de uzak olmayan tam 6 göl burada yer alıyor.

Sadece huzur değil heyacan da var

İğneada'da yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri Mert Gölü'nde kano kiralamak. Kuş üreme dönemi olan 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri haricinde her gün kano yapabilirsiniz.

Orman turlarını daha heyecan verici hale getirmek isteyenler içinse ATV ve UTV turlarına çıkmak mümkün. Ada'da yaşlı ormanın her bir noktasında ayrı bir güzellik sizleri bekliyor. Bölgede ormanın farklı bölümlerinde oluşturulan rotalar hem acemi sürücüler hem de heyecan tutkunlarının beğenisini kazanacak türden.

Nerede ne yenir?

İğneada'nın meydanında bulunan restoranlarda pek çok yemek seçeneği mevcut. Kavhaltı için ise en güzel nokta belediyenin yanında bulunan ve el açması gözlemeleri ile etrafa enfes kokular saçan yörenin kadınlarının işlettiği dükkânlar. Öğlen yemeklerini plajda bulunan ve bu alanda servis de veren işletmelerde şenzlongunuzdan kalkmadan yapabilir, akşamsa meydandaki ya da limanın hemen arkasındaki restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Meze ve balıksız tatil yapamayanlar da limanın ardındaki tepelerde denizin hemen karşısında konuşlanmış balıkçıları seçebilir.

Haftasonu hafif bir yoğunluğun oluştuğu İğneada'da hafta içi sakinlik hâkim oluyor. İğneada'da otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama yapabileceğiniz gibi kamp ya da çadır tatili de tercih edebilirsiniz. İğneada'da özellikle Longoz ormanlarını ziyaret etmeden önce yanınıza sinek kovucu losyon almayı unutmayın.