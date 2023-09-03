Karaburun'un benzersiz koyu: Boyabağı

03 Eylül 2023 Pazar

Karaburun İzmir'in en küçük ilçesi olarak biliniyor. Karaburun, İzmir merkeze 1,5 saat mesafede. Kafa dinlemek istediğiniz bir tatil için birebir bir destinasyon. İzmir'in doğası ile büyüleyen ilçesi Karaburun berrak plajlara ev sahipliği yapıyor. Bu yazımızda Karaburun'un en güzel koylarından biri olan Boyabağı Koyu'nu keşfedeceğiz. Boyabağı Koyu'na ulaştığınızda kuşların cıvıltısı ve ağustos böceklerinin uğultusu ile karşılanıyorsunuz. Boyabağı Koyu'nu Karaburun'un diğer koylarından ayıran en büyük özelliği ise plajının kumlu olması.

AKVARYUM GİBİ BİR DENİZ

Boyabağı Koyu deyim yerindeyse adeta bir akvaryum. Berrak denizinde yüzerken onlarca balık da sizlere eşlik ediyor. Denizi girişte hafif taşlı olsa da ilerledikçe yumuşacık bir kum sizi bekliyor. Bu küçük plaj berrak denizi ile İzmir'in en güzel denizlerinden birine sahip. Boyabağı Koyu, aşırı soğuk olmayan ve birden derinleşmeyen denizi ile çocuklu aileler için uygun. Boyabağı Koyu'nda denize girerken yemyeşil doğanın da tadını çıkarıyorsunuz.

MİNİK BİR PLAJ

Kendi kamp sandalyeniz ile plajda oturabilirsiniz ancak plajda yeterli alan olmadığı için bu tercih pek konforlu olmayabilir. Daha konforlu bir plaj deneyimi için kıyıda hizmet veren işletmelerden birini tercih edebilirsiniz. Bu işletmeler şezlong ücreti almak yerine yiyecek limiti ile hizmet veriyorlar. Bu işletmelerden hizmet almayacaksanız koya gitmeden önce yanınıza yiyecek ve içecek almalısınız çünkü bölgede bakkal ya da market yok.

NE YENİR?

Boyabağı Koyu'nda işletmeler genellikle kamping ya da bungolov tarzı konaklama hizmeti veriyor. Bu işletmeler aynı zamanda restoran hizmeti de veriyor. Boyabağı Koyu'ndaki restoranda deniz ürünlerinden oluşan bir masada hem lezzetli hem de uygun fiyatlı bir yemek yiyebilirsiniz. Deniz kenarında yiyeceğiniz bu yemekte levrek simit ve Ege'nin lezzetli mezelerini sipariş etmeyi unutmayın.

Boyabağı Koyu İstanbul'dan yaklaşık 6 saat sürüyor. Eğer berrak bir denizde, doğanın tam kalbinde bir tatil istiyorsanız Boyabağı Koyu'nu rotanıza eklemelisiniz.