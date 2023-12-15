Yüksek enflasyon erken rezervasyonu cazip hale getiriyor

15 Aralık 2023 Cuma

Yurttaşların tatil alışkanlıkları ve tercihleri artan yaşam malyetleri ile değişiklik göstermeye başladı. TÜİK verilerine göre 2023 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 639 bin kişi seyahate çıktı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 70 milyon 880 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 872 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 8 milyon 5 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Araştırma, konaklama için otel yerine, akrabaların ve arkadaş evlerinin tercih edildiğini ortaya çıkarttı. Konaklama için otel tercih etmeye devam eden yurttaşların ise umudu erken rezervasyon.

Yapılan bir araştırmaya göre tatilcilerin yüzde 41’i seyahatlerini erkenden rezerve etmeye başlarken, yüzde 38’i bunun sebebinin cazip fırsatlardan yararlanmak olduğunu söylüyor. Yüzde 37’si ise bu seçeneği enflasyona bağlı fiyat artışlarından kaçınmak için tercih ediyor.

Türkiye'de piyasaya dolar satılıp döviz kurları baskı altına alınmaya başlamasının ardından geçen süreçte piyasadaki yatırımcıları teşvik eder gibi dağıtılan ucuz kredilerin ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Kur atakları görüldü ardından kur korumalı mevduatla (KKM) bu sürecin etkileri ötelendi ve seçimlerin ardından ise faizler yükseltilerek olası ataklar baskılandı. Ancak politika faizindeki yükseliş ile halk tasarruf yapmaya yönlendirilerek enflasyonu düşürme planları yapılırken özel sektör ve özel sektörün içinde başta gelen tatil sektörü yara alıyor.

Ekonomik yönden bunalan halk rahat bir nefes almak için yapağı tatile ayıracağı bütçeyi de enflasyon kadar yükseltemiyor. İnsanların çoğu 2-3 yıl önce 4'te biri 5'te biri olan fiyatları artık karşılayamıyor ve tatil alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu süreçte tam pansiyon lüks otellerin yerini daha mütavazı oteller, daha mütavazı otellerin yerini, pansiyonlar derken akraba evlerinde ve çadırlarda yapılan tatiller artmaya devam ediyor.

ERKEN REZERVASYON BAŞLADI

Uygun şartlarda tatil yapmak isteyenlerse fırsat arıyor. Bu fırsatların içinde ise bu aylarda erken rezervasyon kampanyaları öne çıkıyor. Yazın tatil yapmak isteyenler yaza kadar olan sürede Türk Lirası'ndaki değer kaybını bertaraf etmek üzere erken rezervasyon tercih ediyor. Döviz kurlarındaki sıçrama ya da yüksek enflasyona rağmen değişmeyen fiyatlar, özellikle taksitlendirme seçenekleriyle tatilin en uygun yolu olarak öne çıkıyor.