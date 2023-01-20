Asıl katil ya da katiller kim?

20 Ocak 2023 Cuma

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi “Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı” Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın “içkiden ölüm sayısının artmasının ve ani yaşam kaybıyla sonuçlanmasının sebebinin, ‘metil alkolün’ herhangi bir şekilde ayırt edilememesi olduğunu” vurguladı.

Prof. Dr. Aydın, sorunu şöyle açıkladı:

“Sahte içki zehirlenmesindeki en önemli faktör, yapıldığı yerin hijyeni ve şartlarından ziyade kullanılan alkoldür. Alkollü içecekler ‘etil alkolle’ hazırlanır. Ancak ‘sahte içkilerin’ üretiminde kullanılan alkol ise genellikle ‘metil alkoldür’. Son derece zehirli, ölümcül bir maddedir. Alkolün etkisi ister etil, ister metil olsun bir sarhoşlukla başlar. Derecesine ve içilen içkinin miktarına göre, artan şekilde sarhoşluk devam eder.

‘Etil alkol’ içildiği zaman kişi ‘sarhoşluk yaşar, geçer’. Ancak, içerisinde ‘metil alkol’ bulunan bir içki içildiği zaman, kişide yaptığı etki ‘zehirlenmeye götürür.’

Bir kişi içki içmeye başladıktan bir süre sonra, sarhoşlukla beraber görme bulanıklığı yaşar. Normalde insanlar sarhoşken de bulanık görmeye başladığından bu bulanıklığın, içindeki sahte içkinden mi yoksa alkolden mi kaynaklandığı ayırt edilemez.

Dolayısıyla ‘Ben içtiğimi anlarım’ söylemi doğru değildir, böyle bir ihtimal yoktur. Asıl tehlike de buradadır. Fark edilebilme ihtimali olmadığından ve fark edildiği anda da iş işten geçmiş olacağından, son derece tehlikelidir!”

Bodrum’da yılbaşı

KUSMAK ÇÖZÜM DEĞİL!

Kişilerin, “metil alkol” zehirlenmesi yaşadıklarını anladıkları anda, derhal bir sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Bu durumu ilk fark ettiklerinde acilen bir sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekir. Çünkü içki, artık kana karışmış durumdadır. Alkolün mideden kana karışması çok hızlıdır. Bu yüzden kusmak bir çözüm olmaz. Kana karışan bir maddenin, kişinin kendi kendine yapacağı müdahaleyle vücuttan uzaklaşması söz konusu değildir” diye konuştu.

Yerli ve milli “metil alkol” zehirlenmesinde, hayat kurtaran ilk “panzehirin” ekibiyle birlikte bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, ilk panzehri de ekibiyle birlikte hazırladıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Ahmet Aydın, “1995 yılında, ilk defa metil alkol zehirlenmesiyle karşılaştım. GATA’daki tesiste panzehir hazırladık. Şu an halen o panzehir kullanılmaktadır... Milli bir üründür...” dedi.

Sözcü’den doğrulama

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Yılbaşı öncesi “sahte içki operasyonlarının” hızlandığı saptandı... Yurt genelinde düğmeye basan Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, yılbaşından önceki son haftada, 17 ilde 253 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Operasyonlarda 26 bin 577 şişe içki, 19 bin 487 litre sahte içki ve 52 bin 61 litre etil alkol ele geçirildi! Pes... Pes...

Bazı şüphelilerin, sahte içki yapımında kullanılan etil alkolleri, “oto cam suyu” ya da “yüzey temizleyici” etiketiyle sosyal medya siteleri üzerinden satmaya çalıştıkları da saptandı...

Yılbaşından önceki iki ayda İzmir’de 36 bin 706 litre kaçak etil alkol, 5 bin 761 şişe sahte içki, 526 litre şişelenmemiş sahte içki ile sahte içki imalatında kullanılan 640 şişe içki aroması, 2 bin 305 boş şişe, 42 bin 563 sahte etiket, 4 bin 704 bidon, 2 bin 270 şişe kapağı ile ambalajlama kartonları, tank, damıtma kazanı ve diğer imalat malzemeleri ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 95 şüpheliden 15’i adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul’da sahte içki

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Düzeltme: Geçen hafta rakamlarda bir hata yapılmış. Şöyle olacaktı:

2021 yılı sonunda 180 TL...

2022 yılı başında 249 TL...

2022 yılı ortasında 325 TL...

2023 yılı başında 410 TL...

13 aylık zam, yaklaşık yüzde 127 olacaktı! Bozdur, bozdur, harca!

(Not: Sürecek...)