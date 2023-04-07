Batı gözüyle Türk seçimleri...

07 Nisan 2023 Cuma

“Beyaz Saray Sözcüsü” John Kirby, ABD’nin “Demokrasi Zirvesi’ne” NATO üyesi Türkiye ve Macaristan’ın “neden çağrılmadıkları” sorusuna “Sadece demokratik ülkeleri çağırdık!” yanıtını verdi...

Sözcü Kirby, davetli listesi ile ilgili kararların, “ülkelerin demokratik kurumlarını, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve medya özgürlüğünü destekleme iradesinin göz önüne alınarak” verildiğini açıkladı!

“2023’te yeni davet edilen ülkeler, zirvenin temalarını destekleme konusunda açık bir siyasi irade sergilemektedir” dedi.

Öte yandan, dünyanın her yöresinde, seçimler yapılmadan önce, basında, radyoda ve TV kaynaklı haber ve yorumlarda bazı deneyimli kaynakların ön yayınları “varsayımlı” olarak karşılansa da yine de ilgiyle karşılanır!

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Haftalık, ünlü Amerikan “Time (zaman)” dergisine göz atalım... Dergi, “Erdoğan’ın siyasal iktidarı hiç bu kadar güçsüz (şansız) olmamıştı” sözlerini, ünlü, “siyasal tehlike danışmanlık” şirketi “Eurasia Risk Group’un” Başkanı Ian Bremmmer’e şöyle yazdırmış!

“Seçimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yılı aşan iktidarını ilk kez sona erdirebilir. Erdoğan 1999’daki depremi ve ekonomik bunalımın yarattığı yıkımı fırsat bilerek iktidara geldi.

O dönemden bu yana demir yumrukla, Türkiye’yi yönetti ve birçok zorluğu aştı, ancak yaklaşan seçimler büyük değişimler yaratabilir. Türkiye’yi sarsan deprem felaketi Erdoğan’ın yeniden seçilmesini zorlaştıran bunalımların başında geldi. Birçok kişi de yıkılan, denetimsiz binalardan Erdoğan’ı sorumlu tuttu!”

Erdoğan’a güvenin büyük yara aldığını belirten ABD’li dergi, “Muhalefet ilk kez cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında birleşti. Anketler de Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan’ın önünde gösterdi...”

Time dergisi, yorumunu “Açık olan bir şey var: 20 yıllık iktidarında Erdoğan’ın siyasal şansı hiç bu kadar zayıf bir temele oturmamıştı” yargısıyla noktaladı!

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Amerikan CNN haber kanalı, “Erdoğan’ın siyasal kaderini Türkiye’nin Kürtleri belirleyecek!” diye duyurdu. CNN, Türkiye’deki seçimlerle ilgili yorumunda, “seçimde oy verecek bir seçmen grubuna” dikkat çekti.

Yayında, “Türkiye’de Kürt partisi, seçimlerde kazananı belirleyecek parti olarak ortaya çıktı ve cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 20 yıllık iktidardan edecek dengeyi verecek bir rol üstlenebilir!” yorumu yaptı!

Ayrıca, “Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP liderine karşı en kritik gelişme HDP’nin geçen ay kendi adaylarını çıkarmayacağını açıklaması oldu! Birçok uzman “Bu hamlenin HDP’nin destekçilerinin Erdoğan’ın esas rakibine oy vermesinin önünü açacağını söylüyor” denildi. CNN, “Bu durum son 10 yılın yarısını seçmen tabanından oy aldığı için partiye karşı olan Erdoğan için bir ironi.

HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş yaklaşık 7 yıldır hapiste ve partinin de kapanma ihtimali bulunuyor. Fakat partinin etkisi Türkiye siyasetinin gidişatını etkileyebilir!” denildi...

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“Millet İttifakı’nın” cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret ettikten sonra HDP’nin aday çıkarmama kararını açıkladığına dikkat çekilirken “Kılıçdaroğlu, son yıllarda Erdoğan karşısına çıkacak en güçlü aday. HDP bütün gücünü ona vereceğini açıklamadı, fakat uzmanlar bu partinin seçimlerin kazananını belirleyeceğini söylüyor” deniliyor.

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Fransız “AFP haber ajansı”, “Kavgacı, bozguncu Türkiye seçim yarışına giriyor!” diyor.

AFP’nin yorumunda, Muharrem İnce’nin 2018’deki seçimlerdeki performansı, son dönemdeki hamleleri incelenirken dikkat çekici yorumlar da yer aldı. “Kavgacı, bozguncu Türkiye, seçim yarışına giriyor!” başlığının kullanıldığı haber şöyle:

“Türkiye’nin üst düzey siyasetçileri mayıs ayındaki seçim için iki yana ayrıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler ve onun 20 yıllık iktidarını bitirmeyi hedefleyerek birleşen blok var. Ve bir de Muharrem İnce yarışa dahil oldu.”

2018’de oyların yüzde 30.6’sını alan İnce’nin daha sonra ortadan kaybolduğuna dikkat çekilirken “İnce’nin yenilgisi sonrasında çok şey oldu. Altı siyasi parti Erdoğan karşıtı ittifak kurdu ve 14 Mayıs’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçtiler. HDP de Kılıçdaroğlu’na dışarıdan destekleyeceğinin işaretini verdi” denildi.

Haberde, Millet İttifakı’nın daha önce olmadığı kadar Erdoğan’da rahatsızlık yarattığı da öne sürüldü.

AFP’ye konuşan uzmanlar İnce’nin CHP ve İYİ Parti’den oy alarak seçimi ikinci tura taşıyabileceğini dile getirdiler.

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“Türkiye’de seçimlerin kafa kafaya gidebileceğini” aktaran Amerikan finans ve yazılım şirketi Bloomberg, “Erdoğan, eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek’i geri dönmeye ikna edemedi. Ankara’da bir saati aşkın görüşme sonrasında Şimşek, aktif siyasete dönmeyeceğini söyledi” diye duyurdu!

Bloomberg’e konuşan ekonomist Tim Ash, “Erdoğan, muhtemelen Şimşek’e beklenildiği gibi politika faizlerini artırma yetkisini vermeyi kabul etmedi. Erdoğan’ın ekonomi politikaları görüşünden geri adım atmayacağımızı öğrendik bence” dedi!