‘...Yan yana sırtüstü yatan ölüler!’

24 Şubat 2023 Cuma

6 Şubat 2023 gecesi saat 04’te Kahramanmaraş’ta 7.8 büyüklüğündeki ilk depremin, 9 saat ardından, saat 13.24’te Elbistan odaklı 7.6 ölçüsündeki ikinci deprem, 11 ilde çok sayıda yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu!

Tam 1 yıl, 1 gün önce, 5 Şubat 2022’te Resmi Gazete’de AKP Reis-i Umumisi, Veziri Azam, Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın tükürdüğünü yalayan şu kararnamesi yayımlanmıştı:

5 Şubat 2022’de yayımlanan Reis-i Umuminin kararnamesi şu:

“Hatay İli, İskenderun İlçesi, Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 16.9.2013 Tarihli ve 2013/5382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5175)!”

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JPMorgan’a göre depremlerin Türkiye ekonomisine doğrudan maliyeti, en az 25 milyar doları bulacak. Bunun GSYH’nin yüzde 2.5’lik bölümüne denk olduğunu belirtiliyor.

JPMorgan, TC Merkez Bankası’nın 23 Şubat’taki toplantısında politika faizini 100 temel puan daha indirerek yüzde 8’e çekmesini beklediğini ifade etti!

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BM, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle milyar dolarlık yardım çağrısında” bulundu. BM Genel Sekreteri Antonia Guterres yazılı şu açıklamayı yaptı:

“Üç aylık bir dönemi kapsayan bu fon, 5.2 milyon insana yardım ulaşmasına ve yardım kuruluşlarının gıda güvenliği, koruma, eğitim, su ve barınma gibi bir dizi alanda hükümet öncülüğünde yürütülen yardım çabalarına yönelik yaşamsal desteğin hızla artırılmasına olanak sağlayacak!”

Guterres, depremlerin ardından ek destek sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. “Düşüncelerim, bu akşam bölgede meydana gelen yeni depremlerin etkisiyle karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte olmaya devam ediyor. Sahadaki ekiplerimiz durumu değerlendiriyor ve gerektiğinde ek yardım sağlamaya hazırız!” dedi...

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Adana’daki İncirlik Üssü’ne inen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgelerini havadan inceledikten sonra, şunları söyledi: “Türkiye’deki yıkımı doğrudan görmek, beni derinden üzdü!”

Blinken, ABD, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenler için açıkladığı 85 milyon dolarlık yardım fonuna 100 milyon dolar daha eklendiğini duyurdu.

Bakan, yardımın battaniyeler, gıda paketleri, soğuk havaya karşı giysiler, çadırlar, barınak malzemeleri gibi nesneleri içereceğini de vurguladı. Ayrıca bu yardımın sağlık hizmetlerine ek destek sağlayacağını da belirtti!

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Yunanistan Süper Ligi’nde yer alan, “1923 mübadelesiyle göçenlerin” kurduğu PAOK ve AEK kulüpleri, son karşılaşmalardan elde ettikleri hasılatın bir bölümünü Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladılar.

Selanik merkezli PAOK’un açıklamasında, “Acının ve köklerinden koparılmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir kulübüz! Irk, ulus ya da din farkı gözetmeksizin her zaman gerçekten ihtiyacı olanların yanında olmayı hedefleyen büyük bir aileyiz” denildi...

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Hollanda’da, ortak canlı yayında, depremzedeler için toplanan bağışlar 90 milyon liraya ulaştı!

Belçika hükümetinin, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesi birkaç gün önce devreye girdi...

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Türkiye’de 91 kadar “Uluslararası Arama Kurtarma Ekibini (USAR)” yöneten Yarbay Marco Gaebler, “Kayıpların çokluğu nedeniyle enkaz çalışmaları konusunda karar almakta zorlandığını” söyledi!

Geçen yazıya ek:

13 Mart 1992’de Erzincan’da saat 19.08’deki 6.8 şiddetindeki depremde 653 kişi ölmüştü...

19 Mart 1966’da Muş’un Varto ilçesinde 6.9 şiddetindeki depremde 2 bin 394 kişi, aynı yerde 7 Mart 1966’daki 5.6’lık öncü depremde ise 14 kişi ölmüştü...

Not: Sürecek...