Hak savunucuları ihlâllere dikkat çekti, zulmün sona ermesini istedi: At yarışı, hayvan sömürüsüdür

26 Kasım 2022 Cumartesi, 20:06

Eski Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilgehan Taha Solak, Mersin Barosu’nun 2021 yılında, yönetim kurulu kararınca baro adına düzenlenen at yarışı koşusunun iptal edildiğini bildirdi.

Solak, “Atlar, evrimsel gelişimleri itibarıyla bir hiyerarşik grup içerisinde yaşamaya adapte olmuş ve bir liderin varlığını benimseyen hayvanlar. İnsanlık, atların bu özelliğini keşfetmiş ve bu şekilde sömürmeye başlamış. Atlar, tamamen zevk ve kumar için bir sektöre alet edilmeye başladı. Biz, at yarışlarının kesinlikle bir hayvan hakları ihlali olduğunu düşünüyoruz. Karşımızdaki lobinin büyüklüğünün de farkındayız, ancak savaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'ESARET ALTINDALAR'

Yarışlarda ölen atları birçok kez köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen ise at yarışlarının bir sömürü sistemi olduğunu belirterek “Yarışlar, atları ‘dört ayaklı darphane’ olarak gören bir sistemin ürünüdür. Yapay yolla üretilen bir eşya gibi at üretiliyor. Bu atlar, hayatları boyunca esaret altında kalıyor. ‘Biz onlara iyi bakıyoruz’ diye savunuyorlar. Sömürünün ve köleliğin ‘iyi bakım’ı olmaz. Bu iş, sanki spormuş gibi algılanıyor. Oysa spor, iki eşit insan arasında yapılır. Yaralanan at, tedavisi masraflı diye bir iğne yapılarak öldürülüyor ve buna da ‘uyutuldu’ deniyor. Uyutuldu ifadesi, ‘öldürüldü’ demenin kamuflajı” diye konuştu.

‘HIRS İÇİN ACI ÇEKTİRİYORLAR’

Atların bağlı tutuldukları alanlarda beslenme biçimlerinin çeşitli mide hastalıklarına yol açtığını belirten HAYDİKO (Hayvanları, Doğayı,İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği) Artvin Derneği Mucizeler Diyarı Proje Koordinatörü Yasemin Yılmaz da yarışlar için fiziksel olarak yeterli olmasalar bile iki yaşındaki genç atların seçildiğini söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu: