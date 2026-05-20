Adalar’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

20.05.2026 09:28:00
ANKA
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Adalar’da büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Adalar Belediyesi tarafından Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada’da bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşlerinde Adalılar, marşlar söyleyerek, bayram coşkusunu sokaklara taşıdı; vapur yolcuları ve ziyaretçiler de bu coşkuya ortak oldu.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, eşi Yüksel Akpolat ve belediye meclis üyeleriyle birlikte gün boyunca halkla birlikte kutlamalara katıldı. Kimi zaman halay başına geçen Başkan Akpolat, kimi zaman da vatandaşlarla birlikte zeybek oynadı.

Her yaştan Adalının katıldığı etkinliklerde 19 Mayıs ruhu gün boyunca hissedildi. Kutlamaların son adresi Büyükada oldu. Kortej yürüyüşlerinin ardından Başkan Akpolat, Büyükada Saat Meydanı’nda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

GÜCÜMÜZÜ HALKTAN ALIYORUZ

19 Mayıs’ı gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle andığını belirten Başkan Akpolat, şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil; halk iradesinin, bağımsızlığın, özgürlüğün ve Cumhuriyet değerlerinin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Bizler biliyoruz ki; özgürlük ve bağımsızlık arzusu bu milletin karakteridir. Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye, laikliğe ve halkın iradesine sahip çıkmak da hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bugün ne yazık ki belediyelerimize, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, seçilmiş yöneticilere, gazetecilere, aydınlara ve demokrasiye inanan tüm kesimlere yönelik baskılarla karşı karşıyayız. Ancak herkes bilsin ki; bu operasyonlar bizi mücadelemizden vazgeçirmeyecek. Halkın iradesini yok sayan anlayış karşısında geri adım atmayacağız. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil; halktan, Cumhuriyet’ten ve Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan alıyoruz.

“UMUDUNUZU ASLA KAYBETMEYİN”

Sevgili gençler; umudunuzu asla kaybetmeyin. Bu ülkenin yarınlarını değiştirecek olan sizlerin cesareti, dayanışması ve adalet duygusudur. Bugün karşı karşıya kaldığımız eşitsizlikleri, baskıları ve umutsuzluğu yine gençlerin enerjisi, aklı ve demokrasiye olan inancı aşacaktır.

Bizler gençlerin sadece alkışlayan değil; söz söyleyen, karar veren, yöneten ve değiştiren bir Türkiye’nin öznesi olduğuna inanıyoruz. Daha özgür, daha adil ve daha demokratik bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Buradan hepinizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Ata’mızın emanet ettiği Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla yaşatmaya, büyütmeye ve gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz.”

Başkan Akpolat’ın konuşmasının ardından kutlamalar AdaDans Grubu’nun gösterileri, marşlar ve müzik dinletileriyle devam etti.

CHP lideri Özel, 19 Mayıs’ta gençlerle Anıtkabir’e yürüdü: ‘Gençlere emanet edeceğiz’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs’ın 107. yıl dönümünde binlerce gençle birlikte Anıtkabir’e yürüdü. Özel “Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Türkiye’de siyaset ben dahi çok yaşlı. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyet’i gençlere emanet edecek’ bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyet’i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz” dedi.
Cumhuriyet meşalesi Alaşehir sokaklarını aydınlattı Alaşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen meşaleli yürüyüşle taçlandı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte, Sarıkız Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar renkli görüntülere imza attı.
19 Mayıs'ın Matematiği: 'Teslim Olan Saray, Direnen Halk' Türk Kurtuluş Savaşı, sarayın (sultanın-halifenin; padişahın) desteğiyle değil, saraya (padişaha) karşın kazanılmıştır.