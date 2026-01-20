Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adıyaman’da Halk Ekmek için geri sayım başladı

20.01.2026 13:48:00
ANKA
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin vprojeleri arasında yer alan Halk Ekmek’te sona yaklaşıldı. Proje kapsamında dar gelirli yurttaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe erişimini sağlamak amacıyla kurulan 7 satış noktası, kentin farklı noktalarında yerini almaya başladı.

Adıyaman Belediyesi’nin Halk Ekmek projesi kapsamında ilk etapta İmamağa Mahallesi (2 farklı kısım), Musalla Mahallesi, 3. Çevre Yolu, Altınşehir Mahallesi (Batı ve Güney kısımları) ve Kent Meydanı olarak belirlenen satış noktalarında inşaat çalışmaları tamamlandı.

İlk Halk Ekmek büfesinin Kent Meydanı’nda kurulmasının ardından diğer noktalarda da hazırlıklar hız kazandı. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek büfeler, vatandaşlara modern ve kaliteli hizmet sunacak.

GÜNLÜK 9 BİN EKMEK KAPASİTELİ MODERN TESİS

Son teknolojiyle donatılan ve en yüksek hijyen standartlarına uygun şekilde inşa edilen Halk Ekmek Fabrikası, tamamlandığında bölgenin en donanımlı tesislerinden olacak.

Tam kapasiteyle çalıştığında günlük ortalama 9 bin adet üretim yapacak fabrika; ekmeği hem kalite hem de ekonomik fiyat avantajıyla vatandaşın sofrasına ulaştıracak.

"HALKIMIZIN SOFRASINA VE BÜTÇESİNE KATKI SUNUYORUZ"

Halk Ekmek projesinin sosyal dayanışmanın bir simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Abdurrahman Tutdere, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Halk Ekmek projemizle, özellikle dar gelirli hemşehrilerimizin bütçesine doğrudan katkı sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı temel gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Kentimizin farklı noktalarında kurduğumuz modern satış büfeleriyle erişimi kolaylaştırıyoruz. Kendi tesisimizde, hijyenik koşullarda üreteceğimiz ekmekleri halkımızın sofrasına güvenle ulaştıracağız. Adıyaman’da sosyal belediyeciliği güçlendirmeye ve insan odaklı projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

İlgili Konular: #Halk Ekmek #Adıyaman Belediyesi

