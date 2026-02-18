Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ramazana özel program: 50 noktada 500'ü aşkın etkinlik

18.02.2026 10:27:00
ANKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Ramazan boyunca 50’ye yakın noktada düzenlenecek 500’ü aşkın etkinlikle, geleneksel değerler yaşatılacak, paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayına ilişkin kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenecek etkinlikler, ramazan coşkusunu Başkent'in dört bir yanına taşıyacak.

50 farklı noktada gerçekleştirilecek 500’den fazla etkinliğin tanıtımı ise jonglör, seymen ve mehteran takımının gösterisi ile geleneksel fasıl topluluğunun mini konseriyle Genç Akademi Zafer önünde düzenlenen programda tanıtıldı.

Bir ay boyunca ramazanın manevi atmosferinin yaşatılacağı programda; konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk etkinliklerinden söyleşilere, çeşitli kültürel buluşmalardan özel gösterilere kadar uzanan geniş bir etkinlik takvimi Başkentlilerle buluşacak.

"BÜTÜN HALKIMIZI GÖSTERİLERİMİZE BEKLİYORUZ"

ABB olarak Ankaralıların ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamasını istediklerini kaydeden sanat yönetmeni yardımcısı ve tiyatro oyuncusu Şevket Çetin, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu sene Kocatepe Kültür Merkezi'nde, Gençlik Parkı'nda, Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde ikramlarımızla, konserlerimizle, tiyatrolarımızla, ramazan özel gösterilerimizle tüm halkımızı bu coşkuya davet ediyoruz. Onların karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazanda hep birlikte 50 farklı noktada 500 farklı gösteriyle Ankara halkının karşısında olacağız. Bütün halkımızı, bütün gösterilerimizi bekliyoruz. Etkinliklerde Karagöz-Hacivat, orta oyunu, kuklalar, meddah, konserlerimiz, fasıl grubumuz, mehteran gruplarımız ve özel konserlerimiz ve gösterilerimiz, söyleşilerimiz hem Kocatepe Kültür Merkezi'nde hem de Gençlik Parkı Tiyatromuzda ve Hacı Bayram Veli Camisi'nin önüne kurduğumuz alanlarımızda ve Ramazan ikramlarımızla bütün halkımıza açık olacaktır."

ETKİNLİK TAKVİMİ

Ramazan ayının ilk haftasında düzenlenecek etkinlikler şöyle:

  • 19 Şubat - saat 20.00 - Mesnevi Tiyatro - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 20 Şubat - saat 11.00 - Gümüş Pullu Balık Tiyatro Oyunu - Gençlik Parkı
  • 20 Şubat - saat 20.00 - İntifada Tiyatro Oyunu - Gençlik Parkı
  • 20 Şubat - saat 20.30 - Kocatepe’de Akşam Nağmeleri - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 21 Şubat - saat 12.30 - 13.30 - Kukla Yapım Atölyesi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 21 Şubat - saat 13.00 - Gümüş Pullu Balık Tiyatro Oyunu - Gençlik Parkı
  • 21 Şubat - saat 19.30 - 20.30 – Ebru Atölyesi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 21 Şubat - saat 20.00 - İntifada Tiyatro Oyunu - Gençlik Parkı
  • 21 Şubat - saat 20.00 - Tarihin Ritmi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 22 Şubat - saat 11.00 - THM Koro - Gençlik Parkı
  • 22 Şubat - saat 19.30 - 20.30 - Ebru Atölyesi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 22 Şubat - saat 20.30 - Ramazan Özel Gösterimi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 23 Şubat - saat 20.30 - Ramazan Özel Gösterimi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 24 Şubat- saat 11.00 - Karagöz Konsere Gidiyor - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 24 Şubat- saat 20.30 - Kalbe Düşen Türküler - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 25 Şubat - saat 20.30 - Ramazan Özel Gösterimi - Kocatepe Kültür Merkezi
  • 19-25 Şubat saat 19.30-20.30 - Ramazan Sokağı - Kocatepe Kültür Merkezi (Karagöz ve Karikatür atölyesi fotoğraf alanı)
  • 19-25 Şubat - BELMEK Sergisi - Kocatepe Kültür Merkezi (Ankara’nın hatırına ve İpek Yolu seçkisi)
