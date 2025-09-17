Bornova’da kitap dolu günler başlıyor

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu kitap etkinliklerinden biri haline gelen Bornova Kitap Günleri, bu yıl 6. kez kitapseverlerle buluşuyor. 26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Bornova Büyükpark’ta gerçekleştirilecek etkinlik, her yaştan okuru kitapların büyülü dünyasında bir araya getirecek. Kitap Günleri her gün saat 10.00 – 20.00 arasında Bornova Büyükpark’ta kitapseverleri ağırlayacak.

765 BİN KİTAP, 438 YAZAR

Bu yılki Kitap Günleri’nde 765.000 kitap, 63 yayınevi ve 438 yazar kitapseverlerle buluşacak. Konser, dinleti, atölye, panel, söyleşi, imza günleri ve sahne performansları ile dopdolu bir kültür şöleni Bornovalıları bekliyor.

"HOMEROS'UN KENTİNDE KİTAPLA BULUŞUYORUZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kitap Günleri’nin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bornova, Homeros’un memleketi, edebiyatın ve düşüncenin beşiğidir. 6. Kitap Günleri ile ilçemizi bir kez daha kitap kokusuyla dolduruyoruz. On gün boyunca Bornovalılar sadece kitaplarla değil, yazarlarla, müzikle, sanatla buluşacak. Bu büyük kültür buluşmasını geleneksel hale getirerek geleceğe taşıyoruz.”