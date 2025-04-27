Mustafa Balbay İZKİTAP’ta okurlarıyla bir araya geldi

Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:18

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:33

Önceki dönem CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır ile birlikte Uzun Havuz Sahnesi’nde "Bizim En Güzel Hikayemiz Umut Direniş Değişim" başlıklı bir söyleşide Mustafa Balbay, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok belediye başkanı ve bürokratın gözaltına alınarak tutuklanması sonrası yaşanan süreç hakkında konuştu.

Söyleşinin ardından Cumhuriyet Kitap standına geçen Balbay, okurları için kitaplarını imzaladı.