Mustafa Balbay İZKİTAP’ta okurlarıyla bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde “Çocuk ve Sanat” temasıyla Kültürpark'ta düzenlenen 5. İzmir Kitap Fuarı’nın (İZKİTAP) son gününde yazarımız Mustafa Balbay okurlarıyla bir araya geldi.

Mustafa Balbay İZKİTAP’ta okurlarıyla bir araya geldi
Abone Ol google-news
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:18

Önceki dönem CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır ile birlikte Uzun Havuz Sahnesi’nde "Bizim En Güzel Hikayemiz Umut Direniş Değişim" başlıklı bir söyleşide Mustafa Balbay, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok belediye başkanı ve bürokratın gözaltına alınarak tutuklanması sonrası yaşanan süreç hakkında konuştu.

Söyleşinin ardından Cumhuriyet Kitap standına geçen Balbay, okurları için kitaplarını imzaladı.


Etiketler: #Mustafa Balbay #İZKİTAP

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararına Mustafa Balbay'dan sert eleştiri: Hukuksuzluğun geldiği en dip nokta!

Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararına Mustafa Balbay'dan sert eleştiri: Hukuksuzluğun geldiği en dip nokta!
‘İlhan Selçuk’a Ağıt…’ Mustafa Balbay’ın Silivri’de yazdığı şiir!

‘İlhan Selçuk’a Ağıt…’ Mustafa Balbay’ın Silivri’de yazdığı şiir!
Mustafa Balbay Ankara gündemini değerlendirdi: 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'

Mustafa Balbay Ankara gündemini değerlendirdi: 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler