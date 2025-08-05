Etimesgut Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteği!

Üniversite tercih sürecinin öğrencilerin yalnızca eğitim değil, aynı zamanda kariyer ve yaşam hedeflerini de belirleyecek önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Etimesgut Belediyesi, tercihlerin daha sağlıklı ve bilinçli yapılabilmesi adına uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlardan oluşan bir ekip ile hizmet verecek.

Tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca puanlarına değil, ilgi alanları, kişisel yetenekleri, mesleki eğilimleri ve gelecek hedeflerine göre yönlendirilmesi hedefleniyor. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenci ve velilerin 0312 939 96 00 numaralı telefondan randevu almaları gerekiyor.

"BU SÜREÇTE DOĞRU YÖNLENDİRME BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu yaptığı açıklamada, “Üniversite tercih süreci, öğrencilerimizin yalnızca birkaç yıl okuyacakları bölümü değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını ve geleceklerini de şekillendirecek bir karar sürecidir. Bu süreçte doğru yönlendirme büyük önem taşıyor. Biz de Etimesgut Belediyesi olarak gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirecekleri alanlara yönelmeleri için destek oluyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tercih döneminde doğru ve bilinçli kararlar almak isteyen tüm üniversite adayları, Etimesgut Belediyesi’nin sunduğu bu rehberlik hizmetinden yararlanabilecek.