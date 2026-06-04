Silivri'de '1. Kültür ve Edebiyat Günleri' başladı

1. Kültür ve Edebiyat Günleri'nin açılışında konuşan Balcıoğlu, "Bugün Silivri’mizde güzel bir işin ilk adımını hep birlikte atıyoruz. İlk kez düzenlediğimiz Silivri Kültür ve Edebiyat Günleri için bir aradayız. Ben şuna inanıyorum, bir şehir sadece binalarıyla, meydanlarıyla şehir olmaz. Bir şehir; insanıyla, hafızasıyla, kültürüyle, çocuklarının hayaliyle, gençlerinin umuduyla şehir olur" dedi.

Açılışı yapılan buluşmanın kıymetli olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Çünkü burada fikir var, sanat var, edebiyat var. Burada çocuklarımızın eline alacağı ilk kitaplardan, gençlerimizin hayatına dokunacak cümlelere kadar çok güzel bir dünya var. 3-7 Haziran tarihleri arasında Silivri Sahili’miz; yazarlarımızla, şairlerimizle, yayınevlerimizle, söyleşilerle, imza günleriyle, çocuk atölyeleriyle, dinletilerle yaşayan bir kültür alanına dönüşecek" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözlerini hatırlatan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"İşte biz de Silivri’de o hayat damarlarını güçlü tutmak istiyoruz. Çocuklarımız okusun istiyoruz. Gençlerimiz düşünsün, sorgulasın, üretsin istiyoruz. Ailelerimiz sahilimizde gezerken kitapla, yazarla, sanatla buluşsun istiyoruz. Sanat bir kente ruh katar. Biz de Silivri’mizin ruhunu kültürle, sanatla, edebiyatla daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, katılım sağlayan yayınevlerimize, yazarlarımıza, şairlerimize, kültür kuruluşlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

En büyük teşekkürü de Silivri halkına eden Balcıoğlu, "Çünkü bu etkinlik asıl sizlerle güzel olacak. Çocuklarımız geldiğinde, gençlerimiz kitaplarla buluştuğunda, ailelerimiz bu alanda vakit geçirdiğinde bu iş gerçek anlamını bulacak. O yüzden ben tüm hemşehrilerimi beş gün boyunca bu güzel buluşmaya davet ediyorum. Silivri’mizde bu ilk olsun, ama son olmasın. Her yıl daha da büyüyerek devam etsin" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, konuşmasının ardından stantları gezerek yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların Edebiyat Günleri ile ilgili düşüncelerini dinleyen Balcıoğlu, etkinliğin devamlılığını diledi.