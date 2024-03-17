Ertan Aksoy son araştırma sonuçlarını açıkladı: İstanbul'da o ilçelerde muhalefet yükselişte!

Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 17.03.2024 - 16:43

31 Mart yerel seçimlerine giderken son düzlüğe girildi. Adayların kampanya çalışmaları ve saha araştırmaları sürüyor.

Muhalefetin geçtiğimiz yerel seçimlerde, uzun yıllardır AKP’nin yönettiği iki önemli büyükşehir olan İstanbul ve Ankara’yı muhafaza edip edemeyeceği ise merak konusu.

Konuya dair Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulunan Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy; İstanbul’da puan farkının az olduğuna, Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın avantajlı olduğuna dikkat çekti.

"SEÇMENİ SANDIĞA GÖTÜREN KAZANACAK"

Aksoy, “Büyükşehirlerin önemli bir kısmı rekabetçi bir durumda, oy oranları birbirine çok yakın. Cumhur İttifakı’nın blok halinde kalması ancak ekonomik kriz sebebiyle normal desteğin altına düşmesi, muhalefetin de paramparça haline rağmen mevcut gidişattan rahatsız seçmenin desteğini yakalayabilmesi seçimi başa baş götürüyor” dedi.

İstanbul’da yarışan AKP’li Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile mevcutta da belediye başkanı olan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oylarının yakın olduğunu söyleyen Aksoy, “Sonuçlar hata paylarının içerisinde kalıyor. Araştırmalarda hata payı yüzde 2-3 kabul ediliyor. Anketler yüzde 1-6 puan farkla sonuçlanıyor. Artık kararsız seçmen çok az, kalan süre içerisinde karar vermiş seçmenin kararını değiştirmek belirleyici. Ancak trend muhalefetin adaylarından yana. İktidarın adaylarının önde olduğu kentlerde muhalefetin oyları süreç içinde yükseldi. Sandığa seçmeni taşıyabilen o kazanacak” ifadelerini kullandı.

CHP İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE SÜRPRİZ YAPABİLİR!

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin seçime dahil olmasının İstanbul’da bir denge oluşturduğunu belirten Aksoy, “İkisi de benzer oranda iki farklı bloğa etki ediyor. Yeniden Refah Partisi ve DEM Partisi’nin genel seçimdeki performansı ile yerel seçim performansı eşit olmayacak. Yerelde daha düşük oranlara rastlanıyor çünkü başka parametreler var. Aday profili ve belediyecilik performansı etkili oluyor, ideolojik angajman düşüyor. İstanbul’da CHP’nin iddialı olarak görülmediği Fatih, Eyüp gibi ilçelerde anlamlı bir yükseliş yakaladığını söyleyebiliriz. Bazılarında öne geçti ve kazanmaya çok yakın” dedi.

ÖZEL'İN "BURSA BALIKESİR MANİSA" HAYALİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Aksoy, CHP Lideri Özgür Özel’in “kazanacağız” dediği Bursa, Balıkesir ve Manisa bölgelerinde yapılan araştırmaları ise şu sözlerle anlattı:

“Bursa ve Balıkesir’i yakın zamanda ölçtük. Bizim araştırmalarımıza göre bu illerde CHP, 1-2 puan farkla önde. Manisa çalışması henüz devam ediyor. Bizden önceki belirli bir üretim kalitesine sahip saygın araştırma kurumlarının ölçümlerine baktığımızda CHP Manisa’da da iddialı görünüyor. Önümüzdeki hafta rakamları paylaşacağız. Anlaşılan Özel’in sözlerinin arkasında bilimsel bir dayanak var.”

"MANSUR YAVAŞ SİYASAL ZEKA ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok sahip olduğu servet ile gündeme geldi.

Altınok’un tartışılan servet birikiminin seçmende yaratabileceği etkiye dair değerlendirmede bulunan Aksoy, “Kimse servet düşmanı değil önemli olan servetin nasıl edinildiği. Siyaset dışında kendisinin ne iş yaptığı, aileden gelen bir sermayesi var mı bilinmiyor. Toplum bunu görüyor. Haksız zenginleşme özellikle ekonomik krizin güçlü olduğu dönemlerde sandığa etki edebilir. Sayın Mansur Yavaş servet açıklama konusunda ısrar edebildiğine göre demek ki bir sebepsiz zenginleşme yok. Bir siyasal zeka örneği gösterdi ve rakibini kendi güçlü olduğu alana çekebildi. Rakibini bunu açıklamaya mecbur bıraktı. Ankara’da Yavaş, anlamlı bir farkla kazanacaktır” diye konuştu.