Bayrampaşa Belediyesi Bolu'daki yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için fidan dikimi etkinliği düzenledi

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:54

Türkiye, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan ve 36'sı çocuk 78 yurttaşın hayatını kaybettiği yangın faciasının yaralarını sarmaya çalışıyor. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, faciada hayatını kaybeden yurttaşların anısına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. İlçedeki Bayrampaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, faciada hayatını kaybeden 7 yurttaşın aileleri de katılarak kayıpları için fidan dikti.

"DİKİLEN HER FİDAN ONLARIN HATIRASINI YAŞATACAK"

Hayatını kaybeden yurttaşlar adına toplam 78 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Yüreğimiz ve masum canlarımız yandı. Geriye büyük bir acı, büyük bir trajedi kaldı. Sorumlular ve suçlular hak ettikleri cezaları almadıkça yüreklerdeki bu yangın sönmez” ifadelerini kullandı.

Kederli ailelerin acısını paylaştıkları belirten Mutlu, "Bugün burada, hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına diktiğimiz her bir ağaç, onların hatırasını yaşatacak ve gelecek nesillere umut aşılayacaktır. Bu ağaçlar, sadece birer fidan değil, aynı zamanda yaşamın, direnişin ve umudun simgesidir" dedi.

Faciada eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen’in kızı Pelin Türkmen de etkinliğe katılarak ailesi anısına fidan dikti.