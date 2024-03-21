CHP Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel: 'Akalan Kalesi’ni turizme kazandıracağız'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:21

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:21

CHP’li Türkel, Akalan Mahallesi’nde halk buluşması programı düzenledi. Akalan’ın sorunlarını yakından bildiğini söyleyen Türkel, “İlçemizde turizmi geliştirmek festival ve konserler düzenleyeceğiz. Turizm için bu yetmiyor. İlçemizde birçok gezilecek tarihi ve doğa harikası yerlerimiz mevcut. Bunları değerlendireceğiz. Akalan Kalemizi restore ederek halkımızın ve gelecek olan turistlerin hizmetine sunacağız. Bu alana kafe de yapacağız. Ayrıca mahallelerimizde hayvancılık ve tarım bitme noktasına geldi. Belediye olarak bizde gerekirse vatandaşlarımızın arsalarını kiralayacağız. Buralarda üretim yapacağız. Bunun için de mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza iş imkânı sunacağız” dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Kırsal kesimdeki bazı mahallelere, tohum, gübre, fidan desteği yapacaklarının müjdesini de veren Türkel, “Günümüz ekonomik şartlarından dolayı çiftçilerimiz yüksek gübre fiyatları, besicilerimiz ise artan yem fiyatlarından dolayı zor durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile Atakum için gübre ve fidan desteği yapması için görüşeceğim” şeklinde konuştu.

Türkel, Lozan Caddesi’nde de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Türkel, “Lozan Caddesi’ni eski kimliğine ve canlılığına kavuşturacağız” dedi. Lozan Caddesi esnafının ortak sorununun iş yapamamak olduğunu bildiğini belirten Türkel, “Esnafımız ve burada yaşayan sakinlerimiz ile birlikte alınacak ortak bir kararla burayı tekrar eski canlılığına kavuşturacağız. Lozan Caddesi’ni daha kullanışlı hale getireceğiz ve esnafımız nefes alacak” diye konuştu. Göreve geldikten sonra projelerinin arasında, Uluslararası Halk Dansları Festivali olduğunu ifade eden Türkel, “İlk festivalimizi, bu yıl yaz ayında yapmayı planlıyoruz. Yapacağımız festivaller ile esnafımızın bereketi artacak. Gelecek olan yabancı turistler esnafımızın yüzünü güldürecek. Atakum’un marka değerini artıracağız” şeklinde konuştu.

