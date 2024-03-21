CHP Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel: 'Akalan Kalesi’ni turizme kazandıracağız'

CHP Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel seçim çalışmaları kapsamında bir dizi etkinliğe katıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:21
CHP Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel: 'Akalan Kalesi’ni turizme kazandıracağız'
Abone Ol google-news

CHP’li Türkel, Akalan Mahallesi’nde halk buluşması programı düzenledi. Akalan’ın sorunlarını yakından bildiğini söyleyen Türkel, “İlçemizde turizmi geliştirmek festival ve konserler düzenleyeceğiz. Turizm için bu yetmiyor. İlçemizde birçok gezilecek tarihi ve doğa harikası yerlerimiz mevcut. Bunları değerlendireceğiz. Akalan Kalemizi restore ederek halkımızın ve gelecek olan turistlerin hizmetine sunacağız. Bu alana kafe de yapacağız. Ayrıca mahallelerimizde hayvancılık ve tarım bitme noktasına geldi. Belediye olarak bizde gerekirse vatandaşlarımızın arsalarını kiralayacağız. Buralarda üretim yapacağız. Bunun için de mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza iş imkânı sunacağız” dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Kırsal kesimdeki bazı mahallelere, tohum, gübre, fidan desteği yapacaklarının müjdesini de veren Türkel, “Günümüz ekonomik şartlarından dolayı çiftçilerimiz yüksek gübre fiyatları, besicilerimiz ise artan yem fiyatlarından dolayı zor durumdalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile Atakum için gübre ve fidan desteği yapması için görüşeceğim” şeklinde konuştu.

Türkel, Lozan Caddesi’nde de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Türkel, “Lozan Caddesi’ni eski kimliğine ve canlılığına kavuşturacağız” dedi. Lozan Caddesi esnafının ortak sorununun iş yapamamak olduğunu bildiğini belirten Türkel, “Esnafımız ve burada yaşayan sakinlerimiz ile birlikte alınacak ortak bir kararla burayı tekrar eski canlılığına kavuşturacağız. Lozan Caddesi’ni daha kullanışlı hale getireceğiz ve esnafımız nefes alacak” diye konuştu. Göreve geldikten sonra projelerinin arasında, Uluslararası Halk Dansları Festivali olduğunu ifade eden Türkel, “İlk festivalimizi, bu yıl yaz ayında yapmayı planlıyoruz. Yapacağımız festivaller ile esnafımızın bereketi artacak. Gelecek olan yabancı turistler esnafımızın yüzünü güldürecek. Atakum’un marka değerini artıracağız” şeklinde konuştu.


İlgili Haberler

Atakum’u tahrip edecek yeni marina projesi reddedildi

Atakum’u tahrip edecek yeni marina projesi reddedildi
Atakum'da ücretsiz ped uygulaması

Atakum'da ücretsiz ped uygulaması
Atakum Belediyesi çalışanları 75 metrekarelik pankart asarak İstanbul Sözleşmesi'ne destek verdi

Atakum Belediyesi çalışanları 75 metrekarelik pankart asarak İstanbul Sözleşmesi'ne destek verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...
Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Rize’de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na flaş yanıt: 'Tüm baskı ve tahriklere rağmen...'

Fenerbahçe'den Adalet Bakanı'na flaş yanıt: 'Tüm baskı ve tahriklere rağmen...'
Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı mağlup etti
Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama
2 gezi teknesi alev alev yandı

2 gezi teknesi alev alev yandı
İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'
Borsa güne 0,9 yükselişle başladı

Borsa güne 0,9 yükselişle başladı