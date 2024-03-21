CHP Bodrum Belediye Başkanı Adayı Tamer Mandalinci: 'Projelerimiz herkes için'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:41

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:41

Türkiye’nin en genç belediye başkanı adaylarından, Bodrum Belediye Başkanı Adayı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Önce Bodrum’un sizin için önemini dinlemek isteriz?

Bu sorunuzu, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın sözleriyle yanıtlamak isterim: “Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydi, akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler.”

İşte Bodrum, böyle büyüleyici bir yerdir. Ailemle güzel anılar biriktirdiğim, çocukluğumu, gençliğimi sokaklarında geçirdiğim, eşimle tanışıp hayatı paylaştığım, anlatmakla bitmeyecek bir yer Bodrum benim için. Atatürk’ün gençliğe verdiği vazifeyle, kentime ve ülkeme hizmet etmek için, daha huzurlu, insanların yüzlerinin güldüğü bir Bodrum için taşın altına elimi koydum.

‘FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILACAK’

Bodrumlularla iletişiminiz nasıl, sahada nasıl tepkiler alıyorsunuz?

İnsanlarla iletişim içinde olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm için çaba göstermek beni mutlu ediyor. Samimiyetinizi ve çözümcül yaklaşımınızı ortaya koyduğunuzda, bu enerjiniz mutlaka karşılık buluyor. Geçen dönem, 25 yaşında Bodrum Belediyesi’nin “en genç meclis üyesi” seçilerek kentin sorunlarına hâkim olduğumdan, tüm sorulara gerçekçi yanıtlar verebiliyorum. Kimseye hayal satmıyorum. Bu da çok olumlu karşılanıyor. Bodrumlunun “evladım”, “kardeşim”, “dostum” yaklaşımları, beni kendilerinden saymaları motivasyonumu artırıyor ve daha çok kişiye ulaşmam için beni teşvik ediyor. Ben onların bir evladıyım ve göreve geldiğimde onlara layık olmak için var gücümle çalışacağım.

Bodrum’un doğal alanlarının tahribatına ilişkin projeler yapılıyor. Çevre örgütleri direniyor. Sizin çevre örgütleriyle iletişiminiz nasıl olacak?

Bodrum’u güzel yapan doğası ve denizi. Bunları koruyamazsak, Bodrum özünden kopar. Herkesin ortak paydası Bodrum için STK’lerle, uzmanlarla, vatandaşlarla işbirliğinde çalışacak yasaların da bize verdiği yetkiyi kullanarak olumsuz her durumla mücadele edeceğiz. Çevre örgütleriyle sürekli iletişim halinde olacak, etkin toplantılarla kentimizin doğal alanlarını korumaya yönelik fikir alışverişinde bulunacağız.

Bodrum’da Devlet Su İşleri (DSİ) genel müdürlüğünden kaynaklanan su sorunlarına ilişkin belediye nasıl önlemler alabilir?

Pandemiyle başlayan süreçte nüfusumuz hızla arttı ve altyapımız bu yoğunluğu karşılamaya hazır değildi. DSİ’nin Bodrum’a su getiren ana isale hatlarında tedavülden kalkmış olan cam elyaf boruları kullanması ve bunların da yataklamalarının iyi yapılmaması patlak olarak karşımıza çıktı. Ana boruda beş yılda 3 binin üzerinde patlak ne demek? Bodrum’a gelmesi gereken tonlarca su, basınçla yollara saçıldı. MUSKİ ekibi, yoğun patlakların yaşandığı Bitez bölgesindeki ana ishale hattına yeni borular döşeyerek soruna müdahale etti. DSİ’nin koymadığı basınç regülatörlerini isale hattına yerleştirdi. Biz, yalnız günü kurtarmak değil gelecek 30-40 yıl susuzluk çekmemek hedefiyle araştırmalar, analizler yapıyoruz. Atacağımız ilk adım, Ekinambarı bölgesinde, tuz oranı biraz yüksek kaynaktaki suyu arıtıp ana isale hattına dahil etmek ve çevrede bulunan sularla barajları beslemek olacak.

‘HEMEN İŞE KOYULACAĞIZ’

Trafik, ulaşım sorununa karşı planınız nedir? Hükümetin ortaya koyduğu çevre yolu projesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bodrumlulara trafik sonunu çözecek hamle olarak lanse edilen, Torba’dan başlayıp tünel, köprü ve kavşaklarla Turgutreis’e kadar ulaşması planlanan çevre yoluna karşı çıkıyoruz. Şu anda, kamu arazilerinin haraç mezat satıldığını ilanlarda görüyoruz. Çevreyolu yapılırsa ellerini ovuşturarak bekleyenlerin rahat duracağını mı sanıyorsunuz? Bu, bize basit bir trafik sorununu çözmekle anlatılamaz. Bu, yeni özelleşme parsellerinin, yeni yapılaşmaların yani rantın yolunu açacak. Çevreyolu projesini Bodrum’a yapılacak ihanet olarak değerlendiriyoruz.

Sayın Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanlığı döneminde trafik konusunun çözümüne ilişkin bilim insanlarına çalışma hazırlattı ve 160 sayfalık bir rapor verildi. Finansman sorunu nedeniyle çalışma henüz başlatılamadı. Göreve geldiğimiz zaman çalışmalara hemen başlayacağız.

Bodrum’da koyların çoğunluğu işletmelerin kontrolü altında. Halkın ücretsiz şekilde koylara erişim sağlayabileceği alanlara, sosyal tesisler yapacak mısınız?

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent yaşayanlarımıza hizmet etmek ve yeni sosyal donatı alanları kurmak en önemli görevlerimizden. Bu nedenle elbette gücümüzün yettiği kadar yeni sosyal donatı alanları, tesisler yaratacağız. Bodrum Belediyesi’ne ait 52 halk plajı mevcut, bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında çocukları, gençleri, kadınları yani dezavantajlı grupları önceleyen birçok projemiz var, yakında Bodrumlulara açıklayacağız. Beş yılın sonunda gündemdeki sorunlarının tamamı çözülmüş bir Bodrum’u hep birlikte göreceğiz. Bu konuda gençliğime, dinamizmime ve CHP listesinden meclise gelecek adaylarımıza güveniyorum.

'STK’LERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Bodrum turizmine yönelik düşünceleriniz neler? Ayrıca Bodrum’da mandalina gibi önemli tarım ürünleri de mevcut. Yerel üreticiye yönelik destek programları hazırlayacak mısınız?

Kentin değerlerini öne çıkarmak, korumak ve tanıtmak bizim görevimiz. Turizm sektörü içindeki paydaşlarla işbirliğine önem veriyoruz, ortak akılla doğru çözümler üretebileceğimize inanıyoruz. Bir hikâye yaratamazsanız, turisti bunun içine çekemezseniz, üç aylık turizme sıkışıp kalırsınız. Bunu değiştireceğiz. Bodrum’un tarihini, denizini, turizmini pazarlama noktasında STK’lerle işbirliği yapacağız ve hızlı aksiyonlar alacağız. Mandalinci soyadı, bu yöreye mandalin fidelerini dört kuşak önce dedelerimin getirmesi nedeniyle bize verilmiş. Tarımsal üretimde üreticimize yönelik desteklerimiz mevcut ve bunları daha da geliştirme düşüncesindeyiz.

