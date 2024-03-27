CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Filiz Gencan Akın: 'Marka şehir oluşturacağız'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:19

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:26

Edirne ve Edirnelileri bir adım daha ileri taşıyarak örnek bir şehir haline getireceğini söyleyen CHP Edirne Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Filiz Gencan Akın gazetemizin sorularını yanıtladı.

Edirne Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı. Türkiye’ye Edirne üzerinden gelen turist ve gurbetçilerin ilgisini çekip Edirne’de vakit geçirmelerini sağlamaya yönelik projeleriniz ya da çalışmalarınız var mı?

Edirne eşsiz tarihi eserleri, kültür merkezleri, müziği ve yemekleri ile Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ile sınır şehri. Ne yazık ki ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesi nedeniyle oluşan döviz kuru farkından sonra Avrupa’dan Edirne’mize gelen turistlerin birinci önceliği Edirne’de ucuza alışveriş yapmak oluyor. Oysa Edirne’miz Selimiye Camsi, Eski Cami, Edirne Sarayı gibi pek çok Osmanlı eserine ev sahipliği yaparken doğal güzellikleri ile de görülmeye değer bir yer. Balkan coğrafyasındaki kentlerle bir arada, B40 Balkan Kentleri Ağı vasıtasıyla kentimizin eşsiz potansiyelini harekete geçirecek ve Edirne’yi marka bir şehir haline getirecek çalısmaları yapacağız. Edirne’nin değerlendirilmeyen turizm fırsatlarını kapsamlı bir şekilde analiz ederek şehrimizin turizm potansiyelini artıracağız. Gastronomi, kültür ve doğa turizmine yönelik özel stratejiler geliştireceğiz. Edirne’de turizm sektörünü sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştirmek, turist alışkanlıklarını gözlemlemek, sektörün ihtiyaçlarını tespit etmek ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik stratejiler üretmek için Edirne Turizm Gözlemevi’ni oluşturacağız. Kuracağımız gözlemevi ile Edirne’mizin turizm potansiyelini bilimsel veriler ışığında ve katılımcılık ile geliştireceğiz. Bungalov evler, tematik köy, karavan park ve kamp alanları ile yurttaşlarımızın ve şehrimize gelen turistlerimizin Edirne’nin doğal güzellikleri ile tanışmasını sağlayacağız.

Ayrıca Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi ve Edirne’nin Kurtuluşunun 100. Yılı Anıtına yapacağımız seyir terası ile müzemizi ve anıtımızı gezmeye gelen misafirlerimize eşsiz Edirne manzarasını görme imkânı sağlayacağız

‘PROJELERİMİZ HAZIR’

Edirne’nin sorunları nedir? Sizin çözümünüz ne olacak?

Edirne’miz ciddi potansiyel barındıran bir şehir. Bu zamana kadar Edirne’nin bu potansiyelini artırmak üzere ciddi çalışmalar yapıldı. Bizim bundan sonraki görevimiz bu çalışmaları ileri taşımak ve yerine yenilerini eklemek olacaktır. Edirne için altyapı, ulaşım, sosyal merkezlerin azlığı konusunda halihazırda süren özellikle temiz suya erişim, altyapı ve ulaşım konusunda yaşanan sorunların çözüme kavuşması için kapsamlı projelerimiz hazır.

Temiz suya erişim, kanalizasyon yenileme çalışmalarını hızlandıracak, zarar görmüş yollarımızı hızlıca onaracak, toplu ulaşımın düzenlenmesi, denetlenmesi ve yaygın kullanılması için çalışmalar yapacağız. Ayrıca kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaş almış komşularımıza yönelik sosyal mekânları artıracağız. Açacağımız kreşler ile çocuklarımızın çağdaş ve bilimsel eğitime erişmesini sağlarken kadınların istihdama ve toplumsal hayata katılmasını sağlayacağız. Edirne İstihdam ve Meslek Edindirme Ofisi, Burs Koop gibi projelerimizle Edirneli gençlerimizin işsizlik ve geleceksizlik arasında sıkışmalarının önüne geçeceğiz. Edirne büyüklerine sahip çıkan bir şehir haline gelecek. Gündüz bakım evleri, yürüyüş turları gibi projelerimle yaş almış komşularımıza desteklerimizi artıracağız.

Edirne’nin geleceğine yönelik projeleriniz nedir?

Edirne’nin geleceğine yönelik en büyük icraatımız şehrimizi hak ettiği noktaya ulaştırmak olacaktır. Bu da Edirne’yi marka bir şehir haline getirmektir. Edirne’yi marka şehir haline getirmek için altyapı, ulaşım, sosyal donatı, kentsel mekân düzenlemelerimiz, turizm projelerimiz ile Edirne’yi herkesin örnek alacağı bir şehir haline getireceğiz.

Edirneliler yönetime katkı sağlayacak mı?

Edirneliler 1 Nisan’dan itibaren yönetimde olacaklar. Bir belediye başkanının başarılı olabilmesi için kenti, kentte yaşayanları ve kentin sorunlarını tanıyor olması gerekiyor. Bunun için belediye başkanının en büyük projesi kenti, kentin muhatapları ile yönetmek olmalıdır. Muhtarlar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, esnaflarımız yani Edirne’nin tüm bileşenleri ile sürekli dirsek temasında olmak ve birlikte çalışmak yerel yönetimin de başarılı olmasını sağlar.

Edirne’de göreve geldiğinizde ilk yapacağınız faaliyetleriniz ne olacak?

Edirne’de yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren öncelikli olarak temiz suya erişim, altyapı ve ulaşımda yaşadığımız sorunlarımızı çözmek için projelerimizi hayata geçireceğiz. Sosyal donatıları ve kentsel mekânlarımızı artırarak Edirne’nin kamusal alanlarını genişleteceğiz. Edirne kadınları özgür, gençleri umutlu, çocukları mutlu, büyükleri huzurlu olan bir şehir olacak. Ayrıca önemle belirtmeliyim ki önümüzdeki seçim Edirne için iki yoldan birinin tercihi olacak. Bir tarafta Atatürk’ün çizdiği yoldan ilerleyen, Cumhuriyetin ilerici değerlerine sahip çıkanların yolu. Diğer tarafta ise tüm kazanımlara göz diken bir yol. Edirne, bu kavşakta iki yoldan birini seçecek. Edirnelilerin Atatürk’ün yolundan gidenleri seçeceğinden hiç şüphemiz yok çünkü Edirne değerlerine sahip çıkan bir şehirdir.