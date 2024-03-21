CHP Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Onur Bozkurter: 'Hak ettiği ilgiye kavuşacak'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:42

“İlçemizin İstanbul ve Tekirdağ gibi iki büyükşehrin ortasında bulunmasının stratejik öneminin farkındayız, bu konum hak ettiği ilgiye kavuşacak” diyen CHP Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Onur Bozkurter Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Marmaraereğlisi’nde gördüğünüz sorunlar nelerdir?

Öncelikle belirtmeliyim ki belediye hizmetlerinin tamamına ilişkin yoğun bir beklenti var. Çünkü uzun yıllar, kalıcı sürdürülebilir bir hizmet altyapısı oluşturulmamış. Kampanya sürecinde ise en temel ihtiyacın yol, kanalizasyon ve çöp toplama sorunu olduğunu biliyorduk ve bir kez daha gördük. Özellikle yaz aylarında suyun yetersizliği ve sokak aydınlatmalarındaki eksiklikler konusunda da çok şikâyet alıyoruz. Yağışlı havalarda evinden çıkamayan vatandaşlarımız var. Yaz aylarında yeterli vidanjör hizmeti verilmediği için fosseptik taşmaları sıkça yaşanıyor. Bölgenin pis su arıtma tesis kapasitesi de yetersiz. Ayrıca evlerde su baskınları yaşanıyor.

‘ÇİFTÇİMİZE DESTEK OLACAĞIZ’

Altyapı sorunlarının dışında özellikle çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımızın yararlanacağı sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler yok denecek düzeyde. Mevcut spor alanları ve çocuk parkları çok bakımsız. Kampanya kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere olan yoğun ilginin birazda bu sosyal ihtiyaçlardan kaynaklandığını düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten de bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Marmara Denizi kıyı yerleşimi olmamıza rağmen kıyılarımız çok bakımsız. Kıyılarımızda İnsanlarımızın en temel lavabo, wc, duş ihtiyacını karşılayacak hizmet üniteleri yok.

3000 yıllık zengin arkeolojik bir mirasa sahip ilçemizin, bu özelliği bile tek başına bir çekim merkezi olması için yeterli iken bilinirlik düzeyi sadece akademik camiada kalmış. Perinthos antik kentinin hak ettiği değeri tüm dünyaya tanıtmak amacıyla uluslararası gezi rotalarına ve kültür yolu projesine mutlaka dahil edeceğiz.

Çiftçilerimiz sahipsiz. Tarla yolları adeta unutulmuş durumda, sulama kanalları yetersiz. Çiftçimizin en büyük destekçisi belediyemiz olacak.

Çözüm önerileriniz neler?

1 Nisan’dan itibaren başta altyapı sorunları olmak üzere halkımızın tüm beklentilerine yoğunlaşacağız. Tarım alanlarımızın korunarak çiftçilerimizin desteklenmesi, arkeolojik mirasımızın görünür kılınarak turizmin çekim merkezi olması, kıyılarımıza gerekli bakım ve hizmet üniteleri yapılarak çağdaş yaşamın mekânlarına dönüştürülmesi öncelikli hedeflerimizdir. İlçemizin yaz ve kış nüfusu çok farklı. Yapılaşmanın büyük bir bölümü yazlık ihtiyacına cevap veriyor. Böyle olunca da zaten kısıtlı olan belediye bütçesine yaz aylarında ilave bir yük geliyor. Kalıcı nüfusu teşfik etmek amacıyla ikemetgâhı ilçemizde olan vatandaşlarımızın kültür, sanat, spor hizmetleri ile alışverişlerinde öncelik ve avantaj sağlayacak kent kart projesini hayata geçireceğiz.

‘KREŞ SAYISINI ARTIRACAĞIZ’

Kadınlarımızın el emeğini, üretimlerini, tasarımlarını destekleyerek kooperatifleşmeye gideceğiz. Çocuklarımız için yeterli sayıda kreş, yaşlılarımız için bakım evleri inşa edeceğiz. Gençlerimizin yararlanacağı su sporları, tenis, basketbol , voleybol, futbol gibi sportif faaliyetleri çeşitlendiren altyapı ve organizasyonları yapacağız. İlköğretimden üniversiteye kadar yetersiz sayıda olan okullarımızı mutlaka çoğaltacağız. Artık gençlerimiz sosyalleşmek için başka yerlere gitme ihtiyacı duymayacak aksine arkadaşları vakit geçirmek için Marmaraereğlisi’ne gelecek. İlçemizin İstanbul ve Tekirdağ gibi iki büyük şehrin ortasında bulunmasının stratejik öneminin farkındayız. Bu konumu hak ettiği ilgiye kavuşacak.

2019 yılında DSP yüzde 37.03 CHP yüzde 35.93 oy aldı. Çok az bir fark var. Bu farkı kapatıp oy oranını artıracağınızı düşünüyor musunuz?

Her seçimin kendine özgü özellikleri, dengeleri ve öncelikleri vardır. Seçmen yapımız ağırlıklı olarak çağdaş ve Atatürk ilkelerine bağlı niteliktedir. Halkın beklentisine cevap verebilecek misyona ve vizyona sahip aday biziz. Bu açıdan geçen dönemki farkı kapatmak bir yana çok büyük bir farkla seçimi kazanacağız. Sahada bunu çok net görüyoruz.

Beklenen Marmara depreminde etkilenecek yerlerden biri. Ne gibi önlemler alacaksınız?

Beklenen Marmara depremine ilişkin önlemimiz, “afetler değil, tedbirsizlik öldürür” şiarıdır. Her bir yapının gerekli ve yeterli mimarlık mühendislik hizmetini alması, kamusal denetiminin tüm imalat süreci boyunca eksiksiz yapılmasının güvencesi belediye yönetimimiz olacak. Planlı, altyapısı çözülmüş, güvenli, yaşanabilir kent dokusunu oluşturmak temel hedeflerimizden biridir.

