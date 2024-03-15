CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş: Kız çocuklarına ilham olmak istiyorum

Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:53

Güncelleme: 15.03.2024 - 14:53

Gemi Mühendisi olan CHP İstanbul-Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini üstlenmişti. Son olarak İBB’nin Şehir Hatları Genel Müdürü olarak görevi yapan Dedetaş, Üsküdar’da hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

"KÜLTÜREL MİRASIN YÜZDE 47'Sİ ÜSKÜDAR'DA"

Dedetaş, “Üsküdar’a hak ettiği değeri kazandıracağız” dedi ve şöyle devam etti:

“Üsküdar eski İstanbul’u en iyi yaşayacağımız belki de son kalan ilçelerden. Kültürel değerleri çok yüksek, mahalle kültürünün devam ettiği kadim bir ilçe. Veriyle konuşmak gerekirse Üsküdar, kültürel mirasın yüzde 47’sini barındırdığı halde turistlerin uğramadığı, uğrasa da ekonomik değer bırakmadığı bir yer. Üsküdar’da yaşayanların da kendini ayrıcalıklı hissetmediğini görüyoruz.”

"YAPI STOKUNUN BÜYÜK KISMI 1999 ÖNCESİ"

Üsküdar’ın 33 mahallesinin her birinin farklı bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini belirten Dedetaş, “Mahallelerin İhtiyaçlarına göre projeler üretmeliyiz. Bir Kısıklı ile Valideatik’in ihtiyaçları farklı. Üsküdar’ın genelinde 1990 öncesi yapı stoku yüzde 70 oranında. Bu yüzden kentsel dönüşüm oldukça önemli. Kentsel dönüşümü yaparken temelde mahallenin sosyal ihtiyaçlarını kendi mahallesinde çözebileceği bir proje tasarlıyoruz.

Derin yoksullukla ve sosyal yaşamla hatta ulaşımla bağlantılı mahalle sorunları var. Sosyalleşme alanlarının tamamı, eğitim de dahil olmak üzere, kadın sağlık merkezleri, kültür merkezleri, spor salonları ve alışveriş gibi tüm ihtiyaçları yurttaşların kendi mahallesinde çözebilmesi gerekiyor. Üsküdar’da küçük esnaf oldukça fazla. Yorgancısından terzisine o mahallede tüm ihtiyaçları karşılayacak olanağa sahip. Yurttaşın cebinden para çıkmadan, metrekare azalmadan, sosyal donatı alanlarının tamamını içinde barındıracak bir kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümde atılım yapmayı planladığını ifade eden Dedetaş, “Büyükşehir ve ilçe uyumlu çalıştığı zaman Üsküdar için hiçbir şey engel değil. Doğru bir teknik bakış açısı ve iyi niyetle çözülebilir. O mahallenin 30-40 yıl derdini çekmiş bir yurttaşın artık orada barınamadığı bir kentsel dönüşüm bizim anlayışımıza ters” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN YÜZDE 70'İ İSTİHDAM DIŞINDA"

Üsküdar’da kadınların yüzde 70’inin istihdam dışı olduğunu ve bakım yüklerini üstlendiğini aktaran Dedetaş, “Kendilerine ayıracakları zamanları çok kısıtlı. O bakım yüklerini kadınların üstünden almalıyız. Kreşleri ve yaşlı bakım merkezlerini kuracak ve arttıracağız. Kadınların kendilerine kalacak zamanlarında meslek edindirme kursları açmak ve kadınları istihdama katmak istiyoruz. Kadın emeğinin, kurulacak pazarlarda değerlendirilmesi ve satışların arttırılmasına yönelik dijital satışına destek olmak ve yurtdışı bağlantıları kurmak gibi destekler vereceğiz. Kadın sağlığı merkezleri ve psikoterapi merkezleri sahadan duyduğumuz istekler. Muhakkak mahallelere bu merkezleri kurmalıyız” diye konuştu.

"MADDE BAĞIMLILIĞI GÜNDEMİMİZDE"

Sahada yurttaşlarla buluştuğunu ve istekler doğrultusunda projeler ürettiğini söyleyen Dedetaş, “Yaşlıların da diyetleri sebebiyle her yerde yemek yiyememeleri sorunu var. Yaşlı nüfusla, çalışmak isteyen ve yaşlılara diyetlerine uygun gıdayı hazırlayabilecek komşularımızı bir araya getirmek istiyoruz. Böylece işsizlik sorununa da bir çözüm sunmuş olacağız. Yaşlılar ile çocukları okuma alanlarında bir araya getirmek istiyoruz. Yaş almış bireyler çocuklarla bir araya geldiği zaman bir hayat enerjisi alıyorlar.

Herkesin vaktini verimli geçirebileceği alanlar yaratmak istiyoruz. Öte yandan Üsküdar’da madde bağımlılığı da gündemimizde. Bu konuda denetimlerin arttırılmasının yanında gençleri doğru kaynaklarla motive etmek ve meşgul etmek gerekiyor. Onların birbirleri ile sosyalleşebileceği alanları yaratacağız. Örneğin stad isteği geliyor arkadaşlarımızdan, stadları kurmak gerekiyor. Otopark, ulaşım gibi tüm sorunlar doğru kentsel dönüşümle çözülebilir” ifadelerini kullandı.

"MECLİS CANLI YAYIMLANACAK"

Şeffaf, katılımcı ve adil yönetimi önemsediğini belirten Dedetaş, hizmetleri eşit dağıtmak, kime oy verdiği fark etmeksizin katılımcılığı kent konseyleri aracılığıyla arttırmak istediklerini söyledi. Dedetaş, büyükşehirde hayata geçirilen belediye meclislerini canlı yayınlama uygulamasını Üsküdar’da da başlatacaklarını duyurdu.

Üsküdar’ın farklı bakış açılarına sahip yurttaşları barındırdığını vurgulayan Dedetaş, “Kuvvetli bir sağ tabanın yanında daha sosyal demokrat bir kitle var. Bu ikisinin huzurla iç içe yaşadığı bir ortam olsa da kutuplaşmanın git gide yönetim eliyle derinleştirildiği bir tablo var. Bakışın herkesin faydasına olması halinde bizim için her görüş çok değerli.

Mütedeyyin ya da sol kesim diye seçmen ayırmayı doğru bulmuyorum. Burada bir amacımız var, birlikte mutlu yaşamak ve yaşam kalitemizi arttırmak. Kimsenin kendi fikirlerini dayatmamasına ve vatandaşın beklentisi doğrultusunda kamu kaynaklarının en doğru nasıl kullanabileceğine odaklanmak gerekiyor. Herkesin kendi olabildiği ve kendi olduğunda da eşit hizmet alabildiği bir yönetimi hedefliyoruz. Bu durum Şehir hatlarında da böyleydi, her görüşten arkadaşımla ortak bir hedef doğrultusunda çalıştık. Benim adaylaşmamdaki en önemli hedef bu kutuplaşmayı bitirmek” dedi.

"KIZ ÇOCUKLARINA İLHAM OLMAK İSTİYORUM"

Kız çocuklarına ilham olmayı hedeflediğini söyleyen Dedetaş şu ifadeleri kullandı:

“Bir toplumun içinde tek başına kendini kurtarmak yetmez. Birbirimizi mutlu kılacak yolları aramalıyız. Ben kendi adıma kendimi kurtarmış biriyim ama bu kadar çok eşitsizliğin, haksızlığın olduğu bir yerde yapabilecek bir şeyim varsa yapmayı tercih ettiğim için adayım. Bütün eğitimlerimi devlet okullarında aldım, eğitim hakkına kavuşamayan kız çocuklarımıza rol model olmak, ilham olmak; bu görevlerdeyken aldığımız eğitimleri daha geniş çevrelere aktarabilmek istiyorum. Bunun yaşam tarzıyla hiç ilgisi yok, sosyal hayatta bir derdimiz olduğunda dirsek temasında olacağımız komşularımızla kutuplaşmak doğru değil. Bu durumu geri çevirmek zorundayız.”