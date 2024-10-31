Esenyurt Belediyesi kayyumundan ilk fotoğraf: İlk talimatı Ahmet Özer'in fotoğraflarının kaldırılması oldu

Yayınlanma: 31.10.2024 - 11:47

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:25

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un İstanbul Valiliği'nce Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak belediyenin X hesabından başkanlık makam odasında fotoğrafı paylaşıldı.

Aksoy'un görüntüsünü içeren paylaşım yorumlara kapatıldı.

CHP'Lİ ÇİFTİ İLK TALİMATINI DUYURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından göreve başlayan kayyum Can Aksoy'un ilk talimatını açıkladı.

Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Can Aksoy'un ilk talimatının Ahmet Özer'in belediyede ve billboardlarda bulunan fotoğrafının kaldırılması olduğunu duyurdu.

Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

''Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyım olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer’in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması talimatını vermek oldu.

Kayyım zihniyeti ülkemizin doğusunda da batısında da aynı şekilde işliyor.

Esenyurtluların iradesi fotoğraf karesinde değil oy pusulasında tecelli etti.''

Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yerine kayyım olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un ilk icraatı, makam koltuğuna oturup fotoğraf çektirmek ardından da Ahmet Özer’in belediyede ve bilboardlarda bulunan fotoğraflarının kaldırılması… — Gül Çiftci (@gulciftci) October 31, 2024

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."