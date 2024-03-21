Eski milletvekili Özkan Yalım Uşak belediye başkanlığına aday: ‘Şeffaf belediyecilik’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:49

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, iktidarın kente hiçbir özen göstermediğini, ciddi bir sağlık sorunu yaşandığını, borç içindeki belediyeyi aldıktan sonra düzeltmek için her türlü ön hazırlığı yaptığını söyledi. Kent halkının belediye yönetiminde değişim istediğini belirten Yalım, “Devlet hastanesi yıkıldı. Var olan üniversite hastanesinde birçok branşta doktor yok. Belediye olarak bu sorunun çözmek için seçimden hemen sonra devreye gireceğiz ve kapsamlı bir acil servisi Uşak’ın hizmetine sunacağız” dedi. Yalım, Cumhuriyet’in sorularına şu yanıtları verdi:

Uzun süredir CHP’li bir başkanın yönetmediği Uşak Belediye Başkanlığı’na aday oldunuz. Partiniz ve adaylığınıza sokakta ilgi nasıl?

Sokakta büyük bir ilgi ve destek görüyoruz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hemşerilerimiz, değişim ve yenilik arayışında olduklarını ifade ediyorlar. Partimizin ve benim taşıdığım vizyonun, Uşak’ı daha yaşanabilir kılma konusunda büyük bir heyecan yarattığını söyleyebilirim.

‘SAĞLIĞA DESTEK VERECEĞİZ’

Aday adaylığımın tanıtım töreninde Uşak için yapmayı taahhüt ettiğim 12 vizyon projemin yanında, Uşak’ta yaşayan birisi olarak halkımızın ne sıkıntılar çektiğini çok iyi biliyorum. Uşak’ın son yıllarda yaşadığı en büyük sorun sağlık sorunudur. Devlet hastanesi kapatılarak eski hastane yıkıldı. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldığı için mevcut hastanemiz araştırma hastanesi yapıldı. En büyük sorun üniversite hastanesinde bazı branşlarda hiç doktor olmamasıdır.

Hastanede acile gelen kişiler saatlerce sıra bekliyorlar. Uşak konumu itibarıyla komşusu olduğu Manisa, Denizli, Kütahya ve Afyon illerinin Uşak’a yakın bölgelerinin tamamının hastane sorunlarını çözmektedir. Bu illerimizde oturanlar ve Uşak’ta yaşayanlar mağdur edilmektedir. Uşak konumu itibarıyla İzmir’i Anadolu’ya bağlayan karayolunun içinden geçtiği bir şehirdir. Yoğun trafik nedeniyle ile yaşanan kazalarda can ve mal kayıpları olmaktadır. Hastanenin yetersiz olması bu nedenle buradan geçen tüm yolcuları olumsuz yönde etkilemektedir. Ben belediye başkanı olduğumda 19 mahallemize 24 saat esası ile görev yapan acil müdahale merkezleri açacağım. Bir nebze dahi sorunu çözmek adına vatandaşlarımızın hizmetine sunacağım. Tabii bu arada eski devlet hastanesinin yıkıldığı alanda yeniden bir devlet hastanesi yapılması için elimden geleni yapacağım.

‘BORÇLARI YAPILANDIRACAĞIZ’

Uşak Belediyesi borç batağında... Bunu bilerek aday oldunuz, zorlukları aşmak için planlarınız var mı, bu konuda deneyimli CHP’li belediye başkanlarından destek alacak mısınız?

Uşak Belediyesi’nin mali durumu ciddi bir sorun. Biz Uşak Belediyesi’nin sorununun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradaki sorun yönetim yetersizliğidir. Uşak Belediyesi’nin kamu kaynakları iyi yönetilmektedir. Ayrıca Uşak Belediyesi’nde çok büyük israf vardır. Biz öncelikle israfları önleyecek tedbirleri derhal alacağız. Uşak Belediyesi’nin borçlu olduğu kurum ve kuruluşlar ile oturup bir eylem planı hazırlayacağız, borçları yapılandıracağız. Bunun örneklerini AKP’den bize geçen başta İstanbul, Ankara, Antalya gibi belediyelerde gördük. Belediye başkanı olduğumda onların yaptığı uygulamalar gibi uygulamalarla şeffaf belediyecilik anlayışı ile hem borçları yapılandıracağım hem de mevcut personelin daha verimli çalıştırılmasını sağlayacağım.

Göreceksiniz ki doğru bir ekiple bu dar boğazdan en kısa zamanda kurtulacağız. Deneyimli CHP’li belediye başkanlarından alacağımız destekle, mali disiplini sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Anketler yoğun olarak tartışılıyor. Siz anket yaptırdınız mı veya yapılan anketlerden haberiniz var mı, kentteki yarışta oy dağılımı ne durumda?

En iyi anket 31 Mart’a halkın sözü olacaktır. Sokakta, çarşıda, pazarda bize karşı büyük bir teveccüh var, ben bu teveccühün 31 Mart’ta bizi başkanlığa taşıyacağını görüyorum. Sezgilerimde yanılmam, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir özelliği vardır. Seçimde sandık başında halkıma, hemşerilerime güveniyorum.

‘ÜRETEN BİR ŞEHİR’

Uşak’ın değerlendirilemeyen olanakları var mı, siz bunları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz, hemşerilerinize en önemli vaadiniz nedir?

Uşak hem jeotermal kaynaklar bakımından hem de gün ışığının yeryüzüne düştüğü açı bakımından potansiyeli çok yüksek bir il. Uşak’ın altında 70 derecelere varan sıcak su kaynakları var. Üstelik güneş ışığı açısından dolayı yenilenebilir enerjisi bakımından Türkiye’de faydalanma olanağının en yüksek şehirlerden bir tanesi Uşak. Bu enerji olanağımızı en yüksek teknolojileri kullanarak en verimli şekilde vatandaşımızla buluşturacağız. En önemli vaadimiz, Uşak’ı daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha kalkınmış bir şehir haline getirmek. Uşak üreten bir şehirdir. Uşak Ege Bölgesi’nin sekiz ili arasında vergi ödeme bakımından dördüncü sırada. Fakat gelişmişlik açısından sekizinci sıradadır. Biz bu tersliği ortadan kaldıracağız. Uşak Ege Bölgesi’nin parlayan yıldızı olacaktır.

