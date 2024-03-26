Metro istasyonunda bıçak çekmişti... Serbest bırakıldı!

Maltepe'de metro istasyonunda tartıştığı kişiye bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:12
Metro istasyonunda bıçak çekmişti... Serbest bırakıldı!
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart'ta metro istasyonunda bir zanlının tartıştığı kişiye bıçak çektiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın Küçükyalı Metro İstasyonu'nda gerçekleştiğini ve elinde bıçak bulunan kişinin M.B.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli M.B.Ö. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Yapılan incelemede, olay günü işten çıkan M.B.Ö.'nün metro istasyonunda tanımadığı E.E.'nin üzerine içecek dökmesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmada bıçak çektiği anlaşıldı.

Zanlının sorgulamasında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hakaret" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili E.E. şikayetçi olmazken şüpheli M.B.Ö. "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan yapılan işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 


Maltepe haberleri metro haberleri bıçak haberleri

İlgili Haberler

Konya'da 'ikizler' dehşeti: Kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü

Konya'da 'ikizler' dehşeti: Kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü
Bahçelievler'de Saadet Partisi adayı ve üyelerine bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de Saadet Partisi adayı ve üyelerine bıçaklı saldırı
Bursa'da güpegündüz dehşet anları: Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı!

Bursa'da güpegündüz dehşet anları: Cezaevinden izinli çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’

Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’
Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!

Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!
İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'

İmamoğlu, Erdoğan'a rest çekti: 'İsterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin!'
Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti

Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti
Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'

Özgür Özel'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'İstanbul seçimine yönelik bir hamle...'
Boeing’de Yönetimi Değişiyor

Boeing’de Yönetimi Değişiyor
Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'

Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'
Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu