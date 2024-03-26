Metro istasyonunda bıçak çekmişti... Serbest bırakıldı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:12

Güncelleme: 26.03.2024 - 11:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart'ta metro istasyonunda bir zanlının tartıştığı kişiye bıçak çektiği görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayın Küçükyalı Metro İstasyonu'nda gerçekleştiğini ve elinde bıçak bulunan kişinin M.B.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli M.B.Ö. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Yapılan incelemede, olay günü işten çıkan M.B.Ö.'nün metro istasyonunda tanımadığı E.E.'nin üzerine içecek dökmesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmada bıçak çektiği anlaşıldı.

Zanlının sorgulamasında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hakaret" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Konuyla ilgili E.E. şikayetçi olmazken şüpheli M.B.Ö. "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan yapılan işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.