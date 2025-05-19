İBB’den öğrencilere spor tesislerinde yüzde 50 indirim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, öğrencilere yönelik spor hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulamaya başladı. 32 ilçede yer alan 71 tesiste geçerli olacak uygulama ile öğrenciler yüzmeden fitness’a kadar birçok branştan yarı ücretle faydalanabilecek.

İBB Spor İstanbul’un yürüttüğü yeni uygulama ile 14 yaş ve üzeri öğrenciler, belge sunmaksızın sistem üzerinden otomatik olarak doğrulanarak indirimli üyelik imkanından yararlanabilecek. Spor İstanbul’un Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İBB ve BELBİM ile sağladığı entegrasyon sayesinde, kullanıcıların öğrenci belgelerini yüklemesine ya da tesislere fiziki olarak başvurmasına gerek kalmadan, sistem öğrencilik durumunu otomatik olarak tespit ediyor.

Öğrenciler, 32 ilçeye yayılan 71 Spor İstanbul tesisinde 32 farklı branşta spor yapabiliyor. Yılın üç ayında yaklaşık 300 bin kişinin kullandığı tesisler, yıl boyunca çeşitli özel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Tesislere ve branşlara ilişkin detaylı bilgiye “spor.istanbul” internet adresinden ulaşılabiliyor.

Spor İstanbul, daha önce de emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlara yüzme ve fitness branşlarında yalnızca 1 liraya hizmet sunmaya başlamıştı. Uygulamanın hayata geçmesinin ardından, bu yaş grubunun egzersiz hizmetlerinden yararlanma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artış gösterdi.