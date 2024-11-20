İstanbul'da suya zam

Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:06

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:17

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği yer alan teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltilmesi istendi.

Teklifte, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.