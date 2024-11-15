Düşüş sürüyor: İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre; İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28.49 oldu.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 1 Kasım'da 31.48 iken bugünkü verilere göre yüzde 28.49 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6.2 ile Alibey Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 15 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 6.2
• Büyükçekmece Barajı yüzde 30.61
• Darlık Barajı yüzde 30.66
• Elmalı Barajı yüzde 50.68
• Istrancalar Barajı yüzde 37.35
• Kazandere Barajı yüzde 8.91
• Pabuçdere Barajı yüzde 6.61
• Sazlıdere Barajı yüzde 39.71
• Terkos Barajı yüzde 37.27
• Ömerli Barajı yüzde 24.85
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi