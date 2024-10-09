Kadıköy Belediyesi, Duyu Bütünleme Merkezi'ni hizmete açtı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:59

Kadıköy Belediyesi, ilçede ikamet eden duyu bütünlemede tanı almış ya da tanı almamış çocuklara hizmet vermesi için alanında uzman ergoterapistlerin görev aldığı Duyu Bütünleme Merkezi’ni açtı.

8 Ekim Salı günü (dün) gerçekleşen Merkez’in açılışına Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Narin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, Koşuyolu Mahalle Muhtarı Eylem Bilir, Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve merkezin çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları kaydetti:

“Seçildik ve üzerinden 6 ay geçti. Bu 6 aylık süre içerisinde 21 mahallemizi ekibimizle beraber sürekli geziyoruz, dolaşıyoruz. Neyi daha iyi yapabiliriz diye de sürekli toplantılar yapıyoruz. Temel hedefimiz yeni yerler açmak daha sonra da mevcutta bulunan binalarımızı revize ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak. 'Duyu Bütünleme Merkezi' de seçim vaatlerimizin içindeydi. Biz de vatandaşımızın bu taleplerini dinleyerek programımıza aldık. Şu anda da merkezimizin açılışını yapıyoruz.

"KOMŞULARIMIZ ÜCRETSİZ HİZMET ALACAK"

Kadıköy’de yaş almış komşularımızı, çocuklarımızı, dezavantajlı grupları ayrıca önemsiyoruz. Engelsiz Sosyal Hizmet Yaşam Merkezi’nin fonksiyonunu geliştirdik. Buranın içinde çocuklarımız için bir Duyu Bütünleme Merkezi açtık. Çocuklarımız bizim kıymetlimiz onlara gözümüz gibi bakacağız, koruyacağız ve onlar için projeler üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın duyu bütünleme süreçlerinde yaşadığı zorlukları birlikte aşmak ve hayat kalitelerini artırmak istiyoruz. Özel sektörde oldukça pahalı olan bu hizmeti komşularımız ücretsiz olarak alacaklar. Merkeze emek veren tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Onlar buradaki materyalleri özenle seçtiler ve bugüne hazırladılar. Tüm komşularımıza hayırlı olsun.”

"AİLELER RANDEVU ALARAK GELEBİLİR"

Yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılar merkezi gezdi. Merkez'de görev alan ergoterapist Sude Öcal, açılışa katılanlara merkezde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sude Öcal, “Merkezimizde farklı malzemelerle farklı duyu bütünleme sorunu olan çocuklarla etkili bir şekilde çalışacağız. 10 yaşına kadar çocukları ağırlayacağız. Ama duyu bütünleme sorunu daha küçük yaşlarda tespit edilebilirse daha hızlı ilerleme sağlanabilir. O yüzden en verimli çağı erken çocukluk dönemidir” dedi. Başkan Kösedağı, ergoterapist Sude Öcal’ın verdiği bilgilerin ardından, “Duyu bütünleme yeniçağın bir sorunu. Biz de bu sorunu erkenden teşhis etmek için bu merkezi açtık. Kadıköylü ailelere sesleniyorum. Randevu alarak gelebilirler. Yararlı bir hizmet" diye konuştu.