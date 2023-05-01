1 Mayıs Nisan hangi burç? 1 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 01.05.2023 - 09:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Mayıs hangi burç oluyor? 1 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

1 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1878 - Mehmet Kâmil Berk

1910 - Behice Boran

1910 - Nejdet Sançar

1915 - Mina Urgan

1931 - Mehmet Aslan

1941 - Nurhan Damcıoğlu

1953 - Necati Bilgiç

1954 - Menderes Samancılar

1956 - Coşkun Aral

1958 - Hulki Cevizoğlu

1961 - Ziya Selçuk

1963 - Erkan Mumcu

1964 - Birol Güven

1966 - B. Sadık Albayrak

1971 - Didem Akın

1971 - Hasret Gültekin

1978 - Orhan Ölmez

1980 - Dilek Çelebi

1982 - Mehmet Muş

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1825 - Johann Jakob Balmer

1927 - Albert Zafy

1954 - Ray Parker Jr.

1955 - Julie Pietri

1959 - Yasmina Reza

1966 - Olaf Thon

1967 - Tim McGraw

1968 - Oliver Bierhoff

1972 - Julie Benz

1973 - Oliver Neuville

1982 - Bet

1982 - Darijo Srna

2004 - Charli D'Amelio