Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Mayıs Nisan hangi burç? 1 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 1 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Mayıs hangi burç oluyor? 1 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 MAYIS'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
1 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1878 - Mehmet Kâmil Berk
1910 - Behice Boran
1910 - Nejdet Sançar
1915 - Mina Urgan
1931 - Mehmet Aslan
1941 - Nurhan Damcıoğlu
1953 - Necati Bilgiç
1954 - Menderes Samancılar
1956 - Coşkun Aral
1958 - Hulki Cevizoğlu
1961 - Ziya Selçuk
1963 - Erkan Mumcu
1964 - Birol Güven
1966 - B. Sadık Albayrak
1971 - Didem Akın
1971 - Hasret Gültekin
1978 - Orhan Ölmez
1980 - Dilek Çelebi
1982 - Mehmet Muş
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1825 - Johann Jakob Balmer
1927 - Albert Zafy
1954 - Ray Parker Jr.
1955 - Julie Pietri
1959 - Yasmina Reza
1966 - Olaf Thon
1967 - Tim McGraw
1968 - Oliver Bierhoff
1972 - Julie Benz
1973 - Oliver Neuville
1982 - Bet
1982 - Darijo Srna
2004 - Charli D'Amelio
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