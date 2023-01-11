11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Ocak hangi burç oluyor? 11 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
11 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1953 - Mehmet Altan
1988 - Volkan Tokcan
1993 - Mahmut Orhan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1807 - Ezra Cornell
1859 - Lord Curzon
1885 - Alice Paul
1903 - Alan Stewart Paton
1907 - Pierre Mendès France
1911 - Zenko Suzuki
1924 - Roger Guillemin
1952 - Lee Ritenour
1979 - Siti Nurhaliza
1982 - Ye-jin Son
1983 - Adrian Sutil
1991 - Andrea Bertolacci
1992 - Daniel Carvajal
1993 - Michael Keane
1993 - Will Keane
1997 - Cody Simpson
1998 - Laura Roge
2000 - Jamie Bick
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