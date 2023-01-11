11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:34

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Ocak hangi burç oluyor? 11 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

11 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1953 - Mehmet Altan

1988 - Volkan Tokcan

1993 - Mahmut Orhan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1807 - Ezra Cornell

1859 - Lord Curzon

1885 - Alice Paul

1903 - Alan Stewart Paton

1907 - Pierre Mendès France

1911 - Zenko Suzuki

1924 - Roger Guillemin

1952 - Lee Ritenour

1979 - Siti Nurhaliza

1982 - Ye-jin Son

1983 - Adrian Sutil

1991 - Andrea Bertolacci

1992 - Daniel Carvajal

1993 - Michael Keane

1993 - Will Keane

1997 - Cody Simpson

1998 - Laura Roge

2000 - Jamie Bick











