12 Ağustos hangi burç? 12 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:13

Güncelleme: 12.08.2023 - 09:13

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Ağustos hangi burç oluyor? 12 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

12 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1875 - Mehmet Rauf

1932 - Gönül Yazar

1947 - Kâmuran Akkor

1955 - Ardan Zentürk

1966 - Sibel Gönül

1972 - Demir Demirkan

1975 - Burcu Güneş

1977 - Günce Koral

1980 - Rojda Demirer

1983 - Meryem Uzerli

1997 - Serhat Kot

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1880 - Christy Mathewson

1881 - Cecil B. DeMille

1887 - Erwin Schrödinger

1902 - Mohammad Hatta

1905 - Hans Urs van Balthasar

1912 - Samuel Fuller

1916 - Bruno de Leusse

1921 - Matt Gillies

1931 - William Goldman

1935 - John Cazale

1936 - Kjell Grede

1938 - Jean-Paul L'Allier

1939 - George Hamilton

1939 - Sushil Koirala

1939 - Helene Partik-Pablé

1941 - L.M. Kit Carson

1941 - Réjean Ducharme

1949 - Mark Knopfler

1950 - Jim Beaver

1951 - Klaus Toppmöller

1954 - François Hollande

1954 - Sam J. Jones

1954 - Pat Metheny

1956 - Bruce Greenwood

1957 - Amanda Redman

1960 - Laurent Fignon

1963 - Cihan Demirci

1963 - Anthony Ray

1964 - Txiki Begiristain

1965 - Peter Krause

1969 - Tanita Tikaram

1971 - Pete Sampras

1972 - Werner Becher

1973 - Mark Iuliano

1975 - Casey Affleck

1976 - Linde Lindström

1977 - Jesper Grønkjær

1979 - Cindy Klassen

1980 - Javier Chevantón

1980 - Dominique Swain

1980 - Matt Thiessen

1981 - Djibril Cissé

1982 - Aleksandros Corvas

1983 - Klaas-Jan Huntelaar

1984 - Filipe Gonçalves

1984 - Sherone Simpson

1985 - Danny Graham

1988 - Tyson Fury

1989 - Tom Cleverley

1989 - Hong Jeong-ho

1990 - Mario Balotelli

1992 - Cara Delevingne

1993 - Ewa Farna

1993 - Luna

1994 - Ryan Aloali'i Mitchell

1998 - Stefanos Çiçipas

1999 - Dream

1999 - Matthijs de Ligt