Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Ağustos hangi burç? 12 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 12 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Ağustos hangi burç oluyor? 12 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 12 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 12 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
12 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1875 - Mehmet Rauf
1932 - Gönül Yazar
1947 - Kâmuran Akkor
1955 - Ardan Zentürk
1966 - Sibel Gönül
1972 - Demir Demirkan
1975 - Burcu Güneş
1977 - Günce Koral
1980 - Rojda Demirer
1983 - Meryem Uzerli
1997 - Serhat Kot
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1880 - Christy Mathewson
1881 - Cecil B. DeMille
1887 - Erwin Schrödinger
1902 - Mohammad Hatta
1905 - Hans Urs van Balthasar
1912 - Samuel Fuller
1916 - Bruno de Leusse
1921 - Matt Gillies
1931 - William Goldman
1935 - John Cazale
1936 - Kjell Grede
1938 - Jean-Paul L'Allier
1939 - George Hamilton
1939 - Sushil Koirala
1939 - Helene Partik-Pablé
1941 - L.M. Kit Carson
1941 - Réjean Ducharme
1949 - Mark Knopfler
1950 - Jim Beaver
1951 - Klaus Toppmöller
1954 - François Hollande
1954 - Sam J. Jones
1954 - Pat Metheny
1956 - Bruce Greenwood
1957 - Amanda Redman
1960 - Laurent Fignon
1963 - Cihan Demirci
1963 - Anthony Ray
1964 - Txiki Begiristain
1965 - Peter Krause
1969 - Tanita Tikaram
1971 - Pete Sampras
1972 - Werner Becher
1973 - Mark Iuliano
1975 - Casey Affleck
1976 - Linde Lindström
1977 - Jesper Grønkjær
1979 - Cindy Klassen
1980 - Javier Chevantón
1980 - Dominique Swain
1980 - Matt Thiessen
1981 - Djibril Cissé
1982 - Aleksandros Corvas
1983 - Klaas-Jan Huntelaar
1984 - Filipe Gonçalves
1984 - Sherone Simpson
1985 - Danny Graham
1988 - Tyson Fury
1989 - Tom Cleverley
1989 - Hong Jeong-ho
1990 - Mario Balotelli
1992 - Cara Delevingne
1993 - Ewa Farna
1993 - Luna
1994 - Ryan Aloali'i Mitchell
1998 - Stefanos Çiçipas
1999 - Dream
1999 - Matthijs de Ligt
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