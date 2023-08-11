Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün eğitim, uzak seyahatler, hukuki konular veya ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Ekonomik konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
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