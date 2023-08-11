Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, taşınma, sağlık konuları gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Mantığınızla hareket etmelisiniz.
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