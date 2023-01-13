13 Ocak hangi burç? 13 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 13 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Ocak hangi burç oluyor? 13 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
13 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1921 - Necati Cumalı
1921 - Şecaettin Tanyerli
1943 - Hadi Çaman
1946 - Ordal Demokan
1972 - Ozan Doğulu
1977 - Şeyla Halis
1983 - Ender Arslan
1983 - Lemi Filozof
1986 - Duygu Çetinkaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
MÖ 5 - Guangwu
1801 - Vincenz Franz Kosteletzky
1864 - Wilhelm Wien
1906 - Zhou Youguang
1986 - Joannie Rochette
1988 - Max Payne
1990 - Liam Hemsworth
1997 - Egan Bernal
1997 - Luis Díaz
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